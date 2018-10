Politistul se afla la bordul unei ambarcatiuni a politiei de frontiera, impreuna cu un coleg. La un moment dat, barbatul a coborat de pe barca, anuntandu-l pe colegul sau ca merge sa verifice ceva, in directia Rachelu. In momentul in care acesta se afla pe mal, s-a impuscat in cap cu arma din dotare.

Colegul barbatului a auzit impuscatura si a alertat dispeceratul subunitatii pentru demararea cautarilor.

Trupul neinsufletit al politistului de frontiera a fost gasit in jurul orei 4.00. Echipajul ambulantei care a sosit la fata locului nu a mai putut face nimic, decat sa constate decesul, informeaza antena3.ro.

Politistul de frontiera avea 44 de ani, era casatorit si avea doi copii.