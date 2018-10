“Cancerul este boala uzurii celulare. Pe masura ce speranta de viata creste, si defectele celulare au o probabilitate mai mare de a aparea. Mecanismele de reparatie a leziunilor celulare “obosesc” odata cu varsta. Sigur, fumatul, alcoolul in exces si consumul de alimente grase, pline de zahar contribuie la aceasta imbatranire celulara. Excesul de orice fel nu e in regula. Se aplica si in cazul fumatului! Daca fumezi mai putin crezand ca ai risc mai mic de a face cancer, te inseli. Nu trebuie sa mai fumezi deloc si abia atunci riscul va fi redus la minimum. Cat priveste dieta, nu neaparat colesterolul este cel care te omoara, ci mai degraba produsii de metabolism ai grasimilor saturate, de tipul radicalilor liberi, care au efect „coroziv” asupra aparatului genetic. Procesele inflamatorii contribuie, desigur, la aceste mecanisme patologice”, descrie tabloul conditiilor de aparitie a cancerului Conferentiar Doctor Valentin Cernea, specialist in radioterapie si prorector in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca.

De altfel, reputatul specialist se numara printre medicii romani care au tratat de-a lungul timpului mii de romani bolnavi de cancer. In plus, a fost martorul vindecarii prin chimioterapie a primului pacient roman cu metastaze si a asistat la unele dintre cele mai mari progrese din medicina oncologica.



“Sunt multe alte repere in evolutia terapiilor oncologice. Ca o comparatie, in anii ’80, procentul de vindecare de cancer era de 30. Altfel spus, din 100 de pacienti vindecam 30. Acum trecem de 65 %. Este uluitor pentru o cariera de medic dublarea acestui procent. Ganditi-va la scara istorica ce insemnatate are aceasta evolutie. Cu cat boala este depistata si tratata mai devreme, cu atat sansele de vindecare sunt mai crescute. Cancerul nu da semne zilnice, insa evolueaza, uneori foarte rapid. Fiecare saptamana pierduta inseamna un risc mai mare ca tratamentul sa nu mai dea rezultate”, afirma Conf. Dr. Valentin Cernea, care este si noul coordonator al Spitalului Onco Card din Brasov.

“Radiatia utilizata in majoritatea tratamentelor actuale pentru cancer are la baza radiatiile X, descoperite de mai bine 150 de ani. Acestea distrug practic moleculele de ADN din cromozomi, impiedicand astfel inmultirea celulelor tumorale. Progresul consta in utilizarea tehnicilor imagistice – computer tomograf (PET-CT), rezonanta magnetica etc. – a permis distribuirea precisa a acestor raze X in zonele tumorale. Identificarea perfecta a pozitiei tumorii in organism conteaza enorm. Astazi, putem circumscrie foarte bine fasciculul de iradiere in volumului tumoral, astfel incat structurile critice sanatoase sa fie iradiate cu doze cat mai mici”, completeaza specialistul.

“In spatele unui medicament oncologic inteligent, care actioneaza chiar si la nivel molecular, stau zeci de ani de cercetare, deci investitie de inteligenta, dar si financiara imensa, plus timp. De aceea aceste medicamente au un pret considerabil. Tratamentele din tara noastra respecta standarde si protocoale internationale, in prezent deruleaza studii clinice cu astfel de noi molecule. Eradicarea completa a cancerului este insa un obiectiv maximal care probabil nu va fi atins intr-un viitor previzibil. Poate fi diminuat insa foarte consistent impactul social al acestei boli prin programe comprehensive de control al cancerului, care implica masuri de preventie, diagnostic precoce si tratamente tot mai avansate”, precizeaza Dr. Valentin Cernea.

“Ca medic cu experienta de 40 de ani, pot spune atat: medicina functioneaza pe dovezi stiintifice. Nu cunosc eficienta acestor terapii alternative, insa ceea ce pot recomanda este ca tratamentul consacrat sa nu fie abandonat in favoarea acestora, deoarece sunt verificate prin studii indelungate, pe multi pacienti. Daca un bolnav chiar are incredere ca un produs naturist il va ajuta, nu il descurajez, nu il judec. Doctorul nu judeca alegerile pacientului! Interdictia are adesea drept consecinte efecte nedorite. Insa pacientul trebuie sa inteleaga si sa respecte recomandarile medicului. Asa cum respectam legile de circulatie, asa trebuie sa respectam si ceea ce spune medicul”, concluzioneaza Conf. Dr. Valentin Cernea.

