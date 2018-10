Cercetarea a fost initiata de MedLife pentru a identifica modurile in care romanii se raporteaza in mod curent la sanatatea lor mentala. Rezultatele confirma constatarile deja relevate de alte studii, cum ar fi faptul ca romanii nu acorda o atentie speciala cultivarii starii de sanatate. Aproape jumatate (47%) dintre respondenti sunt mai degraba pasivi in acest sens: acestia afirma ca principalul mod in care au grija de propria sanatate este sa se supravegheze pentru a observa semnalele care ar trebui sa ii trimita la medic. 36% dintre respondenti mananca sanatos, 30% isi supravegheaza greutatea corporala si doar unul din cinci romani ia masuri proactive pentru a-si mentine starea de sanatate – cum ar fi controale medicale de rutina, analize realizate periodic sau practicarea sportului, raspunsuri care au inregistrat aproximativ acelasi scor, de circa 20% din totalul respondentilor.

Aceeasi abordare pasiva poate fi observata si in ceea ce priveste ingrijirea sanatatii mentale. Astfel, 61% dintre romani incearca sa profite de orice ocazie pentru a se relaxa si 44% cauta sa evite situatiile stresante. Pe de alta parte, ponderea celor care se preocupa activ de starea lor de sanatate mentala este ceva mai ridicata: 48% cauta un echilibru intre viata profesionala si cea personala si 43% isi rezerva timp pentru cultivarea propriilor pasiuni. Doar 28% incearca sa doarma mai mult, in timp ce aproape unul din zece conationali nu face nimic pentru a-si proteja sanatatea psihica.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in ceea ce priveste modurile practice in care romanii se preocupa de ingrijirea starii de sanatate mentala, cititul ocupa, oarecum surprinzator, primul loc, fiind urmat de practicarea sportului (36%). Pe de alta parte, cercetarea a relevat cu claritate o alta surpriza majora: faptul ca vizionarea filmelor si a serialelor nu se numara printre modalitatile in care oamenii se ingrijesc sa aiba o minte sanatoasa. ca o concluzie preliminara, este posibil ca efortul implicat de actul lecturii sa ii determine pe oameni sa considere cititul drept un fel de „antrenament” mental, cu rol de suport in mentinerea sanatatii psihice.

In alta ordine de idei, datele obtinute confirma tiparele deja stiute ale consumului de carte din Romania. Conationalii nostri citesc moderat – un roman din trei citeste cel mult o carte pe luna, in vreme ce doar 18% citesc mai mult, desi majoritatea considera ca lectura le dezvolta memoria si imaginatia (65%), ii ajuta sa-si mentina mintea in forma (60%), sa se relaxeze (68%) sau sa evadeze din cotidian (52%).

7 din 10 romani uita de griji cand citesc o carte de placere

De asemenea, 56% dintre respondenti simt ca gandesc mai limpede. Momentele zilei pe care romanii le dedica cititului sunt variate: majoritatea (27%) citesc in weekenduri si 18% seara, in timp ce doar 18% citesc in vacante si chiar mai putini, in jur de 8%, pe drum spre birou, conform aceluiasi studiu. In plus, romanii prefera cartile tiparite in locul celor electronice , citite pe dispozitive digitale de tip e-reader sau pe telefon (65% vs. 27%).

Desi sunt constienti de beneficiile cititului si considera ca lectura le mentine mintea in forma, 3 din 10 romani nu mai stiu cand au intrat ultima data intr-o biblioteca, in timp ce 2 din 10 romani au vizitat o biblioteca acum mai bine de 10 ani.

Pornind de la statisticile descurajante referitoare la cat de putin citesc romanii si cat de rar viziteaza biblioteci, o clinica medicala din Bucuresti a amenajat biblioteci la intrarea in cabinetele medicale, pentru a atrage atentia asupra importantei cititului pentru echilibrul nostru mental.



„Sanatatea fizica si cea psihica sunt un tot unitar si trebuie sa functioneze bine impreuna, iar daca de cea fizica ne ocupam deja, credem ca a venit momentul sa le spunem pacientilor nostri sa fie un pic mai atenti si la sanatatea lor psihica. Si pentru ca bibliotecile raman goale tot mai des, in timp ce clinicile noastre sunt vizitate frecvent de cei care au grija de sanatatea lor am decis sa dotam salile de intrare in cabinetele medicale cu biblioteci, pentru a le aduce aminte pacientilor nostri cat este de importanta lectura pentru binele lor”, a declarat Sorina Diaconu, Marketing Director Grup MedLife.

Conform studiilor realizate la nivel european, Romania se afla pe ultimul loc din UE in ceea ce priveste lectura, iar initiativa dotarii cabinetelor medicale cu carti a venit ca raspuns la nevoia de a le aduce aminte romanilor ca lectura este benefica si necesara.Studiul ivox.ro a fost realizat pe un esantion de 654 de persoane cu varsta de peste 18 ani, dintre care 89% rezidenti in mediul urban.

Mai multe detalii despre Bibliotecile MedLife sunt disponibile aici.