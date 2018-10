"La transportul public cu autobuze/minibuze, troleibuze, tramvaie si biciclete, astazi se adauga cel cu vaporase pe Bega, dupa mai bine de o jumatate de secol. Avem astfel cinci subsisteme de transport public in concept intermodal, fiind singurul oras din Romania sub acest aspect si unul din nu multele din Europa intreaga", a declarat joi primarul Nicolae Robu, potrivit Agerpres.

Capacitatea fiecarui vaporetto este de 50 de locuri, exclusiv pe scaune, si se va naviga cu o viteza maxima de 12 km/h, iar in zona podurilor - 5 km/h. Desi edilul timisorean voia gratuitate totala pentru acest tip de transport alternativ nepoluant, consilierii locali au decis ca pretul unui bilet sa fie de 1 leu pe calatorie, indiferent de distanta parcursa, de scutire de la plata biletului de imbarcare beneficiind toate persoanele care au gratuitate pe celelalte mijloace de transport in comun.

Vaporetto vor circula ca mijloc de transport in comun de luni pana vineri, intre orele 07.00 - 18.00, iar in week-end vor circula intre orele 11.00 - 18.00, gratuit, pentru agrement.

"Biletele se vor vinde la imbarcare, iar calatorii vor fi chestionati de personalul navigabil la ce statie coboara, pentru a vedea solicitarile lor, in vederea ajustarilor statiilor de imbarcare/debarcare", a precizat edilul.

Vaporasele vor fi in uz atata timp cat temperaturile externe permit

Pentru inceput, pe tronsonul timisorean al Canalului Bega se va circula doar cu trei din cele sapte vaporetto cumparate, iar in functie de numarul pasagerilor, vor fi scoase pe traseu si celelalte nave. Ele vor fi in uz atata timp cat temperaturile externe permit, dupa care vor fi retrase in dana portului, dar daca si in sezonul rece vor fi solicitate, vor ramane in circulatie.

Cele sapte vaporase au fost cumparate ca parte componenta a proiectului cu finantare europeana de reabilitare a malurilor Canalului Bega, in valoare de 6 milioane de euro, municipalitatea obligandu-se sa cumpere acest numar de nave din bugetul local, suma fiind 2 milioane de euro.

Urmatoarea etapa, dar care nu mai depinde de primaria timisoreana, vizeaza amenajarea ecluzelor de la nodul hidrotehnic de la Sanmihaiu Roman, care va permite circulatia pe Bega pana la frontiera cu Serbia si mai departe, pe teritoriul tarii vecine.

Canalul Bega este primul canal navigabil construit in Romania, lungimea totala navigabila fiind de 44 de kilometri pe teritoriul tarii noastre si 72 de kilometri pe teritoriul Serbiei.

In anul 1869, pe Bega s-au facut primele curse de pasageri, Timisoara devenind astfel primul oras de pe teritoriul Romaniei care utiliza acest mijloc de transport in comun. Transportul de pasageri pe canal a cunoscut un varf de circa 500.000 pasageri in anul 1944. Navele de pasageri au fost retrase in anul 1967.