Dupa intrunirea din 2 octombrie, in sedinta anuala de lucru de la Palatul Patriarhiei - prezidata de preasfintitul Mihai Fratila, episcop al Episcopiei Greco-Catolice „Sfantul Vasile cel Mare” de Bucuresti, delegat al preafericitului Lucian Muresan, arhiepiscopul major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica (potrivit statutului care prevede presedintia prin rotatie) - Consiliul Consultativ al Cultelor din Romania "saluta cu speranta decizia de organizare, in zilele de 6 - 7 octombrie 2018, a referendumului pentru clarificarea textului Constitutiei Romaniei, in sensul de inlocuire a formularii privind casatoria ca uniune intre soti, cu formularea uniune intre un barbat si o femeie", informeaza News.ro.

CCCR indeamna romanii sa participe la referendum, "un act profund democratic", pentru ca "in statele democratice, fiecare cetatean se implica activ in viata sociala, mai ales cand este chemat sa se pronunte prin vot asupra unui proiect de lege important".