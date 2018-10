Expertii citati de BBC numesc sedentarismul „una dintre cele mai mari provocari” atunci cand vine vorba despre sanatatea angajatilor. Asta pentru ca un stil de viata sedentar este, adeseori, principalul responsabil pentru aparitia unor boli sau pentru inrautatirea lor. Iata care sunt principalele afectiuni cauzate de sedentarismul de la birou:

Herniile de disc, anuntate de durerile de spate

Herniile rareori pot fi anticipate, iar debutul lor este brusc si extrem de dureros. Statul prelungit pe scaun este printre principalii factori de risc, iar pe masura ce inaintam in varsta suntem si mai predispusi aparitiei acestei afectiuni. In cazul herniilor exista si un factor genetic, iar fumatorii sunt intr-un pericol si mai mare. Aceasta afectiune poate fi foarte dificil de tratat, iar daca nu este diagnosticata inca din fazele incipiente, durerile se agraveaza, pe masura ce discul afectat se deplaseaza mai mult, si ajung sa fie insuportabile si sa nu cedeze nici macar la actiunea analgezicelor.

Nu toate herniile de disc se trateaza prin interventii chirurgicale, dar depinde foarte mult si de momentul in care se pune diagnosticul. Daca citesti acest articol complet despre hernia de disc vei afla care sunt primele simptome, cum se pune diagnosticul, dar si ce alternative de tratament exista pentru a nu ajunge la bisturiu.

Sindromul de tunel carpian, boala cauzata de tastat

Sindromul de tunel carpian este cauzat, de obicei, de miscarile repetate, precum scrisul la tastatura, si este cauzat de presiunea pusa pe nervul median, care traverseaza bratul prin tunelul carpian. Acest tunel se poate ingusta din cauza inflamatiei si astfel apar dureri ori o senzatie de amortire sau slabiciune la nivelul mainii.

Unele afectiuni, precum hipotiroidismul, obezitatea, artrita reumatoida sau diabetul, pot grabi aparitia sindromului de tunel carpian. Afectiunea este adeseori intalnita in randul persoanelor care tasteaza foarte mult atunci cand se afla la birou, deci mai expusi pot fi scriitorii, persoanele care redacteaza documente ori contracte sau cei care petrec cateva ore pe zi scriind raspunsuri elaborate la e-mailuri.

Riscul de cancer, mai ridicat in randul persoanelor sedentare

O analiza realizata in Germania, in care au fost examinate 43 de studii diferite realizate pe un esantion total de peste 4 milioane de persoane a descoperit ca riscul de cancer este semnificativ mai mare in randul persoanelor sedentare.

Astfel, cei care au un stil de viata inactiv si stau jos ore in sir au un risc crescut cu 24% de a suferi de cancer la colon, un risc cu 32% mai mare pentru cancerul endometrial si un risc cu 21% mai mare de a se imbolnavi de cancer la plamani.

In plus, riscul se dubleaza in cazul persoanelor care nu sunt sedentare numai la locul de munca, ci obisnuiesc sa ajunga acasa si sa se aseze pe canapea, in fata televizorului, pentru restul zilei. De asemenea, exista o corelatie intre sedentarism si obezitate, in mare parte si pentru ca atunci cand stam jos suntem mai tentati sa consumam alimente procesate, bogate in zahar sau grasimi.

Pierderile de memorie, mai frecvente in randul sedentarilor

Si creierul nostru are de suferit atunci cand stam asezati prea mult timp. Adultii in varsta care sunt sedentari sunt la fel de predispusi riscului de a suferi de dementa precum cei care sunt predispusi genetic la aceasta afectiune, arata un studiu publicat in Journal of Alzheimer's Disease.

Astfel, oamenii de stiinta au studiat un esantion de 1.600 de adulti cu varste peste 65 de ani si au descoperit ca persoanele cu un caz de dementa in familie au un risc de doua ori mai mare de a se imbolnavi si ei. Insa, riscul este la fel de mare in cazul persoanelor sedentare. Pentru a ramane activ este suficient chiar si sa faci cateva plimbari de 20-30 de minute, de cel putin trei ori pe saptamana, pentru a-ti pune sangele in miscare si a-ti oxigena creierul mai bine.