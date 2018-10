Profesorul de teologie, Constantin Necula, le-a vorbit studentilor marti seara despre familie si, la final, le-a facut o demonstratie matematica, gasind, spune el, o formula prin care sa descrie referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie.



"Am descoperit o formula matematica a zilelor acestora. Vreau sa tineti cont de ea: F>Rf. Pentru cine are urechi de auzit, sa auda, ca noi tot noi ramanem. (...) Nimic din ceea ce se intampla in jurul nostru nu ne poate rupe de Hristos. (...) Biserica ofera prima parte a formulei. Ati remarcat cand a incercat sa se strecoare intr-o formula, politica, pentru ca este o formula politica, oricum ai intoarce-o. Nu ar fi fost astia, erau ailalti, erau mai buni, erau mai rai. Am picat intre liniile de front, ca o hartie de turnesol care ne arata ca, de fapt, tara asta este rupta de multa vreme si ca ne uram pe sponci, pe vazute si pe de-a dreptul de ani buni, dar F e mai mare decat Rf, pentru F are o egalitate, F este egala cu Treimea, cu Dumnezeul in Treime, Tatal, Fiul si Duhul Sfant. (...) Noi nu suntem familii, noi suntem unitati ale dumnezeirii", a declarat Constantin Necula, marti seara, in Aula Facultatii de Medicina din Sibiu.

"In biserica tot 'pace tuturor' vom spune, nu vom spune pace alora care sau n-ati. Evitati marturiile excesivilor. Vreau sa intelegeti bine, orientati-va dupa propria inima, propria constiinta si mergeti mai departe, pentru ca, slava Domnului, F este mai mare decat Rf, cum Evanghelia e mult mai mare decat C. (...) E mai mare, mai profunda, e mai aproape de noi", a mai spus Constantin Necula.

"Va multumesc ca m-ati ajutat sa imi tin gura. Am refuzat, ca preot al Bisericii Ortodoxe Romane, sa transform universitatea intr-un spatiu al propagandei. Voi refuza toata viata mea sa foloseasca cineva reverenda mea pe post de halat de partid sau halat de propaganda. Dar in Hristos si in biserica, lucrurile trebuie spuse. Iar in Hristos si in biserica mare este taina aceasta, despre femeie si despre barbat care devin una pentru ca intotdeauna F este mai mare decat Rf. Multam", a concluzionat preotul Constantin Necula, la finalul conferintei despre familie.

Consilierul de imagine al Mitropolitului Ardealului i-a asigurat pe sutele de studenti prezenti la conferinta sa ca dimineata, in 8 octombrie, dupa Referendum, in biserica, preotii vor spune tot "pace tuturor", indiferent cum au votat la Referendum.Acesta a explicat, la final, ca a folosit o formula matematica in interiorul unei facultati pentru a vorbi despre familie si nu a pronuntat cuvantul "referendum", ca sa nu fie acuzat ca face campanie in scoala, scrie Agerpres Referendumul privind redefinirea familiei va avea loc pe 6 si 7 octombrie, intre orele 7,00 si 21,00. Intrebarea care le va fi adresata cetatenilor si la care acestia trebuie sa raspunda cu "da" sau "nu" va fi: "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?".