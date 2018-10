Potrivit La Repubblica, barbatul in varsta de 50 de ani era roman si nu avea un domiciliu stabil in Italia. El a fost gasit mort luni dimineata in parcul Villa Ghirlanda din Cinisello Balsamo, la cativa kilometri de Milano. Barbatul avea o rana profunda la coapsa.

Carabinierii ajunsi la locul tragediei suspecteaza ca barbatul s-a ranit la picior in timp ce voia sa sara gardul parcului si a sangerat pana a murit. Dat fiind faptul ca romanul nu avea adapost, probabil a vrut sa doarma intr-o mica capela din parc, folosita deseori ca refugiu de oamenii strazii.

De asemenea, romanul ar fi fost in evidenta autoritatilor pentru o serie de mici furturi comise in trecut, informeaza stirileprotv.ro.