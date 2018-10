In topul preparatelor vegetariene comandate online de catre clientii platformei de la restaurantele cu specific vegetarian se numara: supa crema de linte, salata cu cinci ingrediente cu halloumi, urmate de burgerul vegetarian, lasagna vegetariana si salata Alaska cu ciuperci. De asemenea, valoarea medie a unei comenzi care contine exclusiv preparate culinare vegetariene este de 47 de lei.



„Preferinta romanilor pentru mancarea vegetariana a crescut semnificativ in ultimul an. In aceasta perioada, comenzile cu preparate exclusiv vegetariene au crescut de noua ori, fapt ce demonstreaza ca romanii au inceput sa acorde o mai mare atentie stilului alimentar. In plus, oferta este din ce in ce mai diversificata, astfel multe preparate care odata se gateau cu ingrediente din carne, au astazi o varianta vegetariana, precum burgerul vegetarian sau lasagna vegetariana”, declara Radu Balaceanu, Country Manager Foodpanda Romania.