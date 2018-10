"Am vazut progrese in trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum exista riscul real ca lucrurile sa regreseze, intr-un mod care sa afecteze nu doar democratia din Romania, ci si locul pe care Romania si l-a construit in ultimii ani ca membra UE. Comisia a cerut in mod repetat autoritatilor romane sa regandeasca cursul lor de actiune si sa construiasca un consens amplu privind calea de urmat. Si vreau sa repet acest apel si il voi repeta mai tarziu in aceasta saptamana in plenara. CE este mereu gata sa coopereze si sa sprijine autoritatile romane in acest proces", a declarat Timmermans in cadrul dezbaterii, unde a exprimat, printre altele, preocupari privind amendarea legilor justitiei si a codurilor penale, precum si a procedurii de evaluare a procurorului general.

"Sper ca acest dialog va continua dar nu pot sa ascund faptul ca ultimele evolutii sunt o sursa de preocupare crescanda pentru Comisie, la fel ca si pentru protestatarii care au demonstrat pe strazile din Bucuresti si alte orase in august. Si nu am fost cu totii socati de imaginile cu protestatarii pasnici si cum au fost tratati de serviciile de securitate si de politie in Bucuresti? Sper ca se va face o investigatie si asta nu se va repeta. Folosirea violentei nu este niciodata solutia buna in politica, in niciun un caz intr-o Uniune Europeana bazata pe statul de drept", a subliniat prim-vicepresedintele CE, potrivit Agerpres.

El a mai spus ca "daca vor fi adoptate fara schimbari, efectele combinate ale amendamentelor la legile justitiei si la codurile penale vor afecta capacitatea sistemului de justitiei, inclusiv a serviciului procuraturii, de a lupta eficient impotriva coruptiei si a altor infractiuni".

Potrivit inaltului oficial european, acest lucru este important pentru ca in Romania, de-a lungul anilor, s-au realizat multe in lupta impotriva coruptiei la nivel inalt.

"Asta ar insemna un regres serios fata de evaluarea pozitiva pe care Comisia a avut-o in raportul MCV din ianuarie 2017. Dar legile nu sunt inca promulgate, asa ca nu este inca prea tarziu pentru institutiile din Romania sa intoarca situatia. In orice caz, CE va trebui sa evalueze foarte atent textele promulgate in cele din urma si sa vada daca acestea sunt conforme cu legea UE. Vom raporta asupra situatiei in raportul MCV de luna viitoare. Puteti vedea ce a mentionat raportul din ianuarie 2017 si cel din noiembrie 2017. Situatia s-a deteriorat. Fiti linistiti, toate evolutiile vor fi evaluate cu meticulozitate si reflectate in acest raport", a mai spus Timmermans.

"Un pas inapoi ar fi un motiv de dezamagire pentru prietenii multi ai Romaniei, dar in primul rand pentru cetatenii tarii. S-au realizat progrese, dar nu sunt ireversibile. Dimpotriva, ultimele evolutii au pus acest progres sub semnul intrebarii si risca sa submineze obiectivul nostru comun de a vedea ca situatia din Romania este sustenabil pozitiva si MCV-ul nu mai este necesar. Ar fi o tragedie daca in ultimul kilometru al maratonului ati incepe sa alergati in sens contrar. Vom continua dialogul obiectiv cu autoritatile romane si speram ca va duce la rezultate pozitive", a dat el asigurari in comisia LIBE a PE.

"Dar daca regulile asupra carora am convenit la nivel european sunt incalcate, Comisia nu va ezita sa traga consecintele si, cand se va impune, sa duca guvernul Romaniei in fata instantei. Intre timp, Comisia cere insistent Romaniei sa readuca urgent procesul de reforma inapoi pe calea cea buna si sa se abtina de la noi pasi care sa anuleze progresul realizat in ultimii ani. Concret, asta inseamna urmarea recomandarilor noastre din raportul MCV din ianuarie 2017, recomandarile exprimate de Comisia de la Venetia si de GRECO. Este inca o oportunitate de a inversa lucrurile. Ca intotdeauna suntem gata de ajutor, dar responsabilitatea si puterea de a asigura schimbarile tine de institutiile din Romania si fac apel la ele sa faca pasii corecti si sa faca acest lucru acum", a pledat Frans Timmermans.