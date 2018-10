"Cei de la Bihor, in comuna Olosig si la crescatori acum se repopuleaza gospodariile care au fost contaminate. Au trecut la etapa a doua, de populare cu porci. Am discutat si cu crescatorul de animale, era bucuros ca nu credea ca o sa mai faca asta. Nu ne oprim cu cresterea porcilor in gosodariile populatiei. Noi speram ca lucrurile sa fie bune. Sunt multe zone unde nu mai exista focare, ceea ce este foarte bine. Este un necaz mare pe care l-am trait impreuna", a spus Daea, potrivit stirileprotv.ro.

Ministrul Agriculturii a mai precizat ca 75% din sumele oferite fermierilor pentru a-i despagubi au fost obtinuti de la Uniunea Europeana.