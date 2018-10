"Admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie. In temeiul art.335 alin. (4) si alin. (41) Cod procedura penala, confirma redeschiderea urmaririi penale dispusa prin ordonanta nr. 117/II-2/2018 din 03 iulie 2018, in dosarul nr.337/P/2009 (986/P/2014) al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei numai in rem si numai cu privire la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, prevazuta de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 Cod penal de la 1969.

Instanta a mentinut "celelalte dispozitii ale rezolutiei din data de 14 octombrie 2013, respectiv cele referitoare la neinceperea urmaririi penale cu privire la infractiunea de stabilire cu intentie a unei valori diminuate a activelor unei societati, prevazuta de art 10 lit. a) din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie".

Alaturi de numele lui Liviu Dragnea, mai apar alte sase nume inclusiv cel al lui Marian Fiscuci, fost patron al Tel Drum.