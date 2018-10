Echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie la nivel global momondo a fost curioasa sa afle cat de puternic simt mai multi calatori din diferite tari si continente nostalgia post-vacanta si, totodata, cum o gestioneaza. Conform studiului momondo, aproape un sfert dintre acestia (24%) isi fac planuri pentru urmatoarea vacanta, motiv pentru care specialistii din spatele momondo.ro dezvaluie care sunt cele mai ieftine destinatii la final de 2018 pentru care romanii isi pot pregati bagajele din nou.

Romanii sunt mai putin predispusi la nostalgia post-vacanta decat polonezii si britanicii

Ultimele zile de vacanta, pentru mai multi calatori din intreaga lume, pot fi echivalentul ultimelor raze de soare de vara de dinaintea venirii toamnei. La nivel global, 48% dintre calatori au declarat ca au avut pana acum parte de sentimente de tristete, deprimare, melancolie dupa ce s-au intors din vacanta. Printre respondentii care simt cel mai puternic asta se numara polonezii (63%), fiind urmati de britanici (62%) si de columbieni (60%).

Pentru calatorii romanii, procentajul este asemanator cu media globala: aproximativ jumatate (49%) au declarat ca se simt deprimati dupa ce revin din vacanta. Momente la fel de intense le sunt, totodata, familiare calatorilor din Canada, Coreea de Sud, Rusia.

La polul opus, cei care se simt mai putin intristati sau deprimati atunci cand li se incheie perioada de concediu sunt calatorii din tarile vestice si de nord, precum Olanda (31%), Danemarca (34%), Germania (35%), Austria (36%).

Mai mult somn, o noua calatorie si inca o zi libera, antidotul preferat de romani

Potrivit unui comunicat remis 9am, pentru mai multi calatori revenirea la viata de zi cu zi dupa mult asteptatul concediu vine cu o serie de nevoi suplimentare: dorm mai mult decat in mod obisnuit (28%), cauta noi destinatii si calatorii pentru urmatorul concediu (24%), isi propun sa manance mai sanatos (23%).

Exista insa persoane pentru care prima zi de dupa vacanta este imposibila, motiv pentru care lipsesc de la birou sau de la scoala pe motiv ca s-au imbolnavit. Calatorii care au cel mai mult nevoie de inca o zi libera dupa ce au revenit din concediu sunt romanii si polonezii.

In cazul a aproximativ un sfert dintre romani (23%), prelungirea concediului cu inca o zi dupa ce au revenit acasa este un antidot la fel de bun ca planificarea unei noi calatorii (23%) si, totodata, preferat in locul preocuparii de a manca mai sanatos (20%). Asa cum o arata datele motorului de cautare pentru calatorii, cei care lipsesc de la birou sau de la scoala sunt mai degraba romanii cu varsta cuprinsa intre 23-35 de ani (24%). Acestia simt nevoia sa doarma mai mult decat o fac de obicei (36%) atunci cand se intorc din vacanta si, totodata, incep sa caute noi destinatii de calatorie (26%).

Italia, Franta si Grecia, destinatiile cu cele mai ieftine zboruri la final de 2018

Pentru ca trecerea de la zilele cu rasfat din concediu la cotidian sa fie mai placuta, echipa din spatele motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro dezvaluie care sunt cele mai ieftine destinatii internationale dintre cele mai cautate din Europa, pentru romanii aflati in cautarea unei noi escapade.

„Pentru cei mai multi dintre noi, primele zile de vacanta ne urca pe cele mai inalte culmi de bucurie, ca spre final sa avem senzatia ca am aterizat pe o noua planeta atunci cand ne intoarcem acasa, la birou sau la scoala. Este un sentiment cu care am observat ca, in general, cei care calatoresc pe perioade limitate de timp au de-a face, indiferent de nationalitate. Finalul de vara nu e, insa, egal cu ultima vacanta din acest an, cu atat mai mult cu cat romanii care vor sa plece din nou la drum, chiar si pentru un weekend, in destinatii populare si fascinante, cu un cost mediu de zbor de pana la 55 de euro”, a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.

Top 10 cele mai ieftine destinatii internationale din Europa, final de 2018