Desi nu este pentru prima data cand oamenii de stiinta subliniaza importanta somnului suficient si de calitate, cercetarea se concentreaza pe efectele respectarii unui program regulat de odihna, au notat cercetatorii in Scientific Reports.

''Programul neregulat de somn este des intalnit in randul persoanelor de toate varstele'', a declarat Jessica Lunsford-Avery de la Universitatea Duke din Durham, Carolina de Nord. ''Insa, in randul persoanelor varstnice care au iesit din campul muncii aceasta problema ar putea fi una accentuata'', a adaugat ea.

Programul regulat de somn, denumit si igiena somnului, este optim atunci cand o persoana merge la culcare la aceeasi ora in fiecare noapte si se trezeste la aceeasi ora in fiecare dimineata, inclusiv in zilele libere. Acest obicei contribuie la mentinerea unui nivel optim al ritmului circadian si la reglarea functiilor organismului, precum apetitul si digestia.

Lunsford-Avery si colegii sai au analizat ciclurile de somn in cazul a circa 2.000 de adulti cu varsta medie de 69 de ani, cu ajutorul unui nou sistem de evaluare a programului de somn (Sleep Regularity Index).

Persoanele care manifestau o neregularitate a programului de somn aveau tendinta de a merge mai tarziu la culcare, de a dormi mai mult ziua si mai putin noaptea, se confruntau mai des cu starea de somnolenta in timpul zilei si se expuneau mai putin la lumina in comparatie cu cele care aveau un program regulat de somn.

De asemenea, programul de somn deosebit de neregulat a fost asociat cu un risc mai mare de a dezvolta in urmatorii zece ani boli de inima, dar si cu un pericol accentuat de aparitie a diabetului, hipertensiunii, hiperglicemie si diabet, scrie Agerpres.



Somnul neregulat a fost de asemenea asociat cu un nivel ridicat de stres si depresie, cu potential de crestere a riscului de boli de inima.

Persoanele afro-americane sunt cele mai predispuse la un program neregulat de somn, au notat autorii studiului.

Studiile viitoare ar trebui sa ia in calcul acest mecanism ce asociaza programul neregulat de somn cu riscul de dezvotlare a unor afectiuni, dar si relatiile cauza - efect, a subliniat Lunsford-Avery.