Astfel, luni seara, Palatului Cotroceni urmeaza sa fie iluminat in culoarea roz, incepand cu ora 20:00.



"La fel ca in anii precedenti, aceasta initiativa are scopul de a constientiza asupra importantei preventiei si depistarii precoce a cancerului de san.

Prin acest demers, Administratia Prezidentiala reitereaza necesitatea educatiei in sanatate, alaturandu-se, totodata, institutiilor publice care incurajeaza populatia sa trateze cu prioritate sanatatea. Fiecare dintre noi trebuie sa devina mai responsabil in ceea ce priveste propria sanatate, iar astfel de actiuni pot contribui in acest sens", se mai arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.