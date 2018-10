"Am iesit astazi in strada pentru a transmite un semnal extrem de clar societatii: ca drepturile omului nu pot fi subiectul unui vot popular. Drepturile omului nu se voteaza, drepturile omului se acorda din umanitatea noastra. Este extrem de important sa intelegem faptul ca Romania este un stat laic, iar a acorda Bisericii Ortodoxe si cultelor neo-protestante dreptul de a legifera si a schimba actul fundamental al tarii creeaza un precedent periculos care va transforma Romania intr-o tara captiva fortelor conservatoare, forte care de aproape 20 de ani incearca sa-si impuna agenda politica. (...) Vrem o Romania moderna, in care toate minoritatile sunt respectate sau vrem o Romanie in care preotii fac legea, in care biblia este in Parlament?”, a declarat la protest Vlad Levente Viski, presedintele Asociatiei MozaiQ, potrivit News.ro

El a indemnat la boicotarea referendumului, spunand ca nu poate fi legitimat un demers antidemocratic cum este acest referendum, care nu face decat sa restranga drepturile unor oameni.

La protestul care a adurat in jur de trei ore au participat aproximativ 150 de persoane. Oamenii au avut steaguri in culorile curcubeului, simbol al comunitatii LGBT, dar si pancarte, cu mesaje pro LGBT si impotriva referendumului, cerand drepturi egale pentru toti cetatenii si, mai ales, neimplicarea Bisericii in politica.