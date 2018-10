Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj, Traian Morar, la iesirea din Huedin catre Oradea, in zona cunoscuta sub denumirea de Podul Vinerii, un autoturism a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un altul care circula regulamentar din sens opus.

"Pentru moment nu se stie din ce cauze autoturismul a intrat pe contrasens. Din acest accident au rezultat decesul conducatorului auto care a intrat pe contrasens, un barbat in varsta de 31 de ani, si decesul celor doi ocupanti ai masinii lovite - soferul si un pasager. Alte doua persoane, victime ale accidentului, care se aflau in autoturismul care a patruns pe contrasens, au fost transportate la spital", a declarat Traian Morar, potrivit Agerpres.

Cele doua victime primesc ingrijiri medicale la spitalul din Huedin, urmand ca medicii sa decida daca vor avea nevoie de transport la o unitate din Cluj-Napoca.

Toate victimele au varste cuprinse intre 17 si 31 de ani.

Circulatia in zona este intrerupta.