Pompierii au fost chemati sa sparga usa apartamentului in care se aflau cei doi soti decedati din cauza mirosului de putrefactie, informeaza ISU Sibiu, potrivit Agerpres.

Medicii de la Ambulanta au constatat decesul celor doi soti si au aflat de la vecini ca femeia fusese paralizata.

Politistii spun ca nu exista urme de violenta pe trupurile celor doi batrani gasiti decedati.

"Cauza decesului se stabileste in urma necropsiei. Se deschide dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa, urmand a fi stabilite circumstantele in care a survenit decesul celor doua persoane. In acest moment nu sunt suspiciuni ca ar fi fost victimele unei infractiuni savarsite cu violenta", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, Elena Welter.