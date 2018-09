"60% dintre romani mor prin boli cardiovasculare, fata de 19% care mor prin cancer. Deci e clar ca din acest punct de vedere bolile cardiovasculare omoara cei mai multi dintre cetatenii Romaniei. Mortalitatea prin boli cardiovasculare este principala cauza a unei sperante de viata reduse in Romania versus UE. In fapt, speranta de viata in Romania este cu circa zece ani mai redusa decat in Uniunea Europeana. Ca atare, bolile cardiovasculare omoara cel mai frecvent romanii si le scurteaza viata", a precizat Vinereanu, la evenimentul de relansare a campaniei de constientizare a impactului devastator al bolilor cardiovasculare, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, potrivit Agerpres.

El a precizat ca aceasta situatie prezentata este in stransa legatura cu finantarea sistemului de sanatate, cel din Romania fiind unul dintre cele mai mici din UE.

"Acestea sunt date din 2014. In 2018 lucrurile s-au mai ameliorat putin, dar in continuare procentul din PIB acordat Sanatatii este unul dintre cele mai mici din Europa. (...) Desi populatia Romaniei a scazut din 2000 in 2016 cu aproape 15%, numarul total de decese prin boli cardiovasculare a scazut cu doar 3% la femei si 8% la barbati. Cu alte cuvinte, daca ponderam aceasta reducere a bolilor vasculare in functie de reducerea populatiei, constatam ca de fapt decesele prin boli cardiovasculare, in ultimii 16 ani, au crescut", a afirmat presedintele SRC.

Potrivit acestuia, bolile cardiovasculare "omoara" din ce in ce mai multi tineri cu varsta medie de 30 de ani la femei si 39 de ani la barbati.

Societatea Romana de Cardiologie isi propune sa se implice activ prin campanii de informare si constientizare, programe de screening ai factorilor de risc cardiovascular, programe de diagnostic precoce al ateriosclerozei (infiintarea centrelor regionale de coordonare a programelor de preventie cardiovasculara), optimizarea continua a masurilor medicale creative.

In context, presedintele Fundatiei Romane a Inimii, Gabriel Tatochitoiu, fost presedinte al SRC, a aratat ca situatia bolilor cardiovasculare ramane aceeasi, desi in ultimii 10 - 15 ani s-au facut eforturi financiare "fantastice", explicand ca acest lucru este cauzat de o preventie primara precara prin care aceste boli ar putea fi reduse cu "pana la 80%".

Copiii si tinerii trebuie sa stie sa isi masoare singuri tensiunea arteriala, acasa.

", a spus el.

Tatochitoiu a aratat ca eficienta acestor masuri de preventie primara se poate observa in tari precum Finlanda, care ocupa locul intai la mortalitatea prin boli cardiovasculare in anii '70, cu 80% decese, iar in prezent a ajuns la doar 22 - 25%, sau Danemarca, tara "care a acceptat sa plateasca amenzi catre comunitatea europeana, interzicand importul anumitor alimente ce afectau starea de sanatate cardiovasculara" si care are acum o mortalitate din cauza acestor boli de doar 25%, fata de 60% Romania.

Potrivit presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu, OMS indica faptul ca peste 17 milioane de oameni mor din cauza bolilor cardiovasculare, in timp ce Romania se inscrie in tendintele globale ale acestei patologii, ocupand primul loc in Europa din cauza bolilor cardiovasculare si cel de-al doilea loc la accidentele vascular-cerebrale, cauzate tot de boli cardiovasculare. El mai spune ca numarul romanilor care beneficiaza de tratament este de peste 30.000.

Evenimentul de sambata a fost organizat de Societatea Romana de Cardiologie la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.