Conform sursei citate, vineri, aproape 10.000 de politisti au organizat la nivel national, impreuna cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, 293 de actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.

De asemenea, in urma sesizarilor, majoritatea prin apel la 112, au intervenit la 2.905 evenimente.

In urma activitatilor desfasurate, politistii au constatat 796 de infractiuni si au aplicat 7.722 de sanctiuni contraventionale (in valoare de peste 2.700.000 de lei), iar ca masuri complementare au fost confiscate bunuri in valoare de peste 170.000 de lei.

117 persoane au fost surprinse in flagrant delict, alte 10, care erau date in urmarire nationala sau internationala, au fost depistate, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse 30 de masuri preventive.

Politistii rutieri au fost in strada pentru prevenirea accidentelor rutiere, actiunile lor avand ca rezultat constatarea a 103 infractiuni la regimul circulatiei, retinerea a 535 de permise de conducere si retragerea a 161 de certificate de inmatriculare.