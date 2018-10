Potrivit lui Cucsa, ar trebui sa fie trasi la raspundere toti cei implicati in fenomenul incheierii protocoalelor dintre SRI si institutii din sfera Justitiei, intrucat "totul trebuie facut in baza legii, nu prin intelegeri ascunse".

"Numarul interceptarilor SRI a scazut cu 70%, dupa denuntarea protocoalelor. (...). In diferite faze ale instantelor de judecata au ajuns, probabil, de ordinul miilor, ca urmare a acestor protocoale. Urmeaza sa finalizam raportul pe protocoale din partea Comisiei, sa vedem tot ceea ce s-a intamplat, sa avem concluzii, apoi modificarea legislatiei, lucru pe care-l doresc sa se intample pana in luna decembrie, sa avem o varianta de modificari legislative in ceea ce priveste siguranta nationala. Ar trebui sa raspunda toti cei care au fost implicati in acest fenomen al protocoalelor si al incalcarii drepturilor si libertatilor a milioane de romani", a declarat Marian Cucsa.

El a mentionat ca, in urma cu doua saptamani, in cadrul audierilor din Comisia SRI, a fost prezentata situatia protocoalelor incheiate din anii '90 si pana in prezent, interval in care au fost peste 500 de documente incheiate intre SRI si institutii.

"Cele mai multe au fost semnate intre 2004-2016, cand s-au semnat si protocoalele cu institutiile din Justitie, cel din 2009, care a fost denuntat, cu ICCJ, cu CSM si cu celelalte institutii din Justitie, lucru total anormal", a precizat Marian Cucsa.

Potrivit vicepresedintelui Comisiei de control a SRI, aceste protocoale "nu sunt necesare, pentru ca exista baza legala pe care trebuie sa functioneze".

"Desigur, avem o legislatie in ceea ce priveste siguranta nationala, care e din 1992 si nu mai raspunde riscurilor si amenintarilor din 2018, modificam legislatia si o adaptam necesitatilor si amenintarilor din 2018, sa se lucreze strict in baza legii, nu a unor intelegeri secrete si ascunse", a conchis Cucsa.