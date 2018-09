Potrivit meteorologilor, in general, temperaturile medii lunare din octombrie vor fi cu 5 - 7 grade Celsius mai mici decat cele din septembrie.



"Este cea mai stabila luna de toamna, cand zile in sir vremea se mentine insorita, desi noptile devin tot mai reci. In majoritatea zonelor tarii apare fenomenul de bruma. Tara noastra se afla mai mult sub influenta maximului barometric est european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificarii distributiei centrilor barici pe continent, dar si reducerii duratei de stralucire a soarelui, temperaturile medii lunare din aceasta luna sunt, in general, cu 5 - 7 grade Celsius mai mici decat cele din luna septembrie" , se mentioneaza in prognoza de specialitate. , se mentioneaza in prognoza de specialitate.

Datele inregistrate in perioada 1961 - 2017 la statiile meteorologice din reteaua ANM arata ca temperatura medie multianuala a lunii octombrie are valori cuprinse intre 10 si 12 grade Celsius, in zonele de campie si deal din Oltenia, Muntenia, Banat, Crisana, Dobrogea, precum si pe areale mai restranse din Moldova.

De asemenea, in zona litoralului, in Delta Dunarii si izolat in sud-vestul tarii, mediile depasesc 12 grade Celsius. Valori intre 8 si 10 grade Celsius sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramuresului, celei mai mari parti a Moldovei si Subcarpatilor. In depresiunile intra-montane si in zona montana joasa (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse intre 4 si 8 grade, scrie Agerpres.



Pe de alta parte, in zona montana inalta (la peste 1.500 metri), temperaturile vor cobori pana la 2 - 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub zero grade.

Meteorologii noteaza, in acelasi timp, ca, uneori, din cauza patrunderii unor mase de aer tropical pe teritoriul tarii noastre, se mai pot inregistra temperaturi maxime 'estivale' chiar si in luna octombrie, ce depasesc 35 - 38 grade.

Temperatura maxima absoluta a lunii octombrie in Romania este de 39 de grade si s-a inregistrat in ziua de 3 octombrie 1952 la Armasesti (judetul Ialomita). Maxima absoluta a lunii octombrie la Bucuresti este de 35,5 grade, inregistrata in 2 octombrie 1952, la statiile meteorologice Bucuresti - Filaret si Bucuresti - Afumati.



"Tot in aceasta luna, invaziile de aer arctic produc adesea raciri bruste si intense ale vremii, temperatura minima coborand chiar si sub -15 grade Celsius. Temperatura minima absoluta din octombrie in Romania este -21,3 grade, inregistrata la Intorsura Buzaului, in data de 27 octombrie 1988. La Bucuresti, minima absoluta este de -10,7 grade, inregistrata in 31 octombrie 1920, la Bucuresti - Filaret", se arata in estimarile ANM.

La capitolul precipitatii, prognoza releva ca luna octombrie este printre cele mai sarace in precipitatii dintre lunile anului. Astfel, cantitatile lunare de precipitatii, medii multianuale sunt cuprinse intre 30 si 50 l/mp in cea mai mare parte a tarii. In acelasi timp, cantitati de sub 30 l/mp sunt caracteristice mai ales Deltei Dunarii si unor areale restranse din Dobrogea, iar intre 50 si 75 l/mp se inregistreaza in Carpatii Meridionali, Podisul Getic si Subcarpatii Getici, Carpatii Occidentali si nordul Carpatilor Orientali.

Conform ANM, valori ale mediilor multianuale de precipitatii peste 75 l/mp se inregistreaza in special la statiile meteorologice situate la altitudini de peste 1.800 de metri.

Totodata, cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii din octombrie, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este de 318,1 l/mp, la Stana de Vale, in anul 1992, in timp ce maxima absoluta lunara de precipitatii cazuta in 24 de ore a fost de 128,2 l/mp (Cernavoda, 4 octombrie 1945).

In Capitala, maxima absoluta lunara de precipitatii este de 143,3 l/mp si a fost inregistrata la Bucuresti - Filaret, in anul 1972, iar cantitatea maxima absoluta de ploi consemnata in doar 24 de ore s-a situat la 76,6 l/mp, in data de 2 octombrie 2005, la Bucuresti - Baneasa.