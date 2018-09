"Accidentul s-a produs pe raza municipiului Sighetu Marmatiei, iar un pieton de 17 ani a decedat. Din primele verificari efectuate de politisti a rezultat ca un barbat de 52 de ani, conducatorul unui autobuz, a efectuat viraj la dreapta si l-a surprins si accidentat mortal pe pieton, care s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis fara sa se asigure (...) Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si s-a constatat ca nu se afla sub influenta alcoolului (...) Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa", a spus Florina Metes.

De asemenea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Maramures, prof. dr. Adrian Mester, a precizat ca potrivit declaratiilor martorilor, elevul purta casti pe urechi si n-ar fi fost atent la manevrele autobuzului din care coborase.

"Din informatiile primite rezulta ca s-au purtat discutii atat cu medicii de la CPU (Centrul de Primiri Urgente al Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei n.red), cat si cu martori aflati in autobuz. In urma acestor informatii s-a constatat ca elevul avea casti pe urechi in momentul in care a coborat din mijlocul de transport. Astfel e posibil ca acesta sa nu fi observat ca autobuzul se pune in miscare si a fost acrosat. Tanarul a fost resuscitat si dus la spital, insa a decedat", a spus Adriana Mester.

Elevul era in clasa a XI-a si locuia in localitatea Rona de Sus, judetul Maramures.