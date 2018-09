"Legea pensiilor urmeaza sa fie trimisa saptamana viitoare in avizare interministeriala. Am avut o perioada de o luna in care am stat in dezbatere publica. Am primit inclusiv de la ministerele care trebuie sa fie avizatoare incepand de saptamana viitoare tot felul de observatii, pe care am dorit sa le preluam pe parcurs si, cand le trimitem in avizare, legea sa fie cu aceste observatii.

Din aceasta cauza, va fi un weekend de foc pentru cei de la Casa de Pensii, pentru ca vor trebui sa completeze aceste observatii de pe parcursul dezbaterilor. Nu stiu cat va dura la celelalte ministere, sper sa se miste cat se poate de repede, cu atat mai mult cu cat noi preluam cele mai multe dintre observatiile lor, astfel incat sa o adoptam in guvern in doua saptamani si sa o putem trimite la Parlament", a declarat Olguta Vasilescu, potrivit Digi24.