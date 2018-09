Tentativa de jaf a avut loc in jurul orei 10.30 la o banca de pe Bulevardul Basarabia.

"In aceasta dimineata, prin apel 112, in jurul orei 10:30, angajatii unei institutii bancare de pe raza sectorului 2 au sesizat faptul ca in incinta sucursalei a intrat un barbat care le-a solicitat angajatilor banii din casierie, avand asupra sa un obiect ce parea a fi intepator. Unul dintre angajati a intervenit si l-a impins spre iesire, barbatul fugind. Nicio persoana nu a fost ranita si nu au fost sustrase valori", au precizat reprezentantii Politiei Capitalei, potrivit Hotnews.ro.

Politistii fac acum cercetari pentru tentativa la talharie, dar si pentru identificarea si depistarea suspectului.