Asadar, de ce oare specialistii le recomanda soferilor sa cumpere cauciucuri apartinand anumitor branduri, care intr-adevar pot costa mult mai mult decat un set oarecare de anvelope auto? Reprezinta anvelopele premium o investitie pe termen lung? Per total, anvelopele ieftine ii costa pe soferi mai mult, daca ar fi sa ne raportam la un interval mai mare de timp? Care sunt marile diferente dintre un set de anvelope ieftine si unul premium? Putin mai jos vei gasi toate raspunsurile la aceste intrebari:



Structura anvelopei auto

Durata de viata a unei anvelope auto

Siguranta oferita de marii producatori

Structura anvelopei auto

La prima vedere, ai putea spune ca nu exista aproape nicio diferenta intre o anvelopa auto ieftina si una care se vinde cu un pret mult mai ridicat, fiind catalogata de specialisti drept o “anvelopa premium”. Insa ce nu se vede cu ochiul liber se afla la interior, acolo unde diferentele de structura si compusi traseaza o bariera clara intre cele doua categorii de anvelope pentru masina.

Profilul benzii de rulare, una dintre principalele caracteristici ale unei anvelope auto, reprezinta un prim factor de departajare intre un cauciuc ieftin si unul premium. Mai exact, compusii utilizati pentru realizarea unui cauciuc premium, precum si structura multi-strat a acestuia, contribuie decisiv la avantaje resimtite in trafic, precum: performanta, durabilitatea, rezistenta la rulare. Asadar, o anvelopa ce rezista mai mult timp si care se bucura de un indice de rezistenta superior fata de un produs low-budget isi merita un pret de cumparare mai mare? Absolut.

Durata de viata a unei anvelope auto

Asa cum spuneam si mai sus, o anvelopa ieftina poate fi de cele mai multe ori prima optiune, in procesul de cumparare al unui nou set de cauciucuri. Pretul ramane in continuare unul dintre factorii hotaratori de achizitionare, fie ca ne referim la anvelope auto, uleiuri de frana sau alte piese auto vitale pentru masina.

Insa trebuie tinut cont de un lucru extrem de important: o anvelopa premium are o durata de viata mult mai mare decat una ieftina, de aceea, banii pe care ii vei scoate din buzunar pentru cumpararea unui astfel de produs vor fi cheltuiti intr-un mod inspirat. De ce? Pentru ca materialele folosite in fabricarea anvelopei, precum si solutiile structurale sunt de o calitate ridicata, net superioare compusilor din anvelopele ieftine.

Asta nu inseamna decat un singur lucru: pe termen lung, vei scoate poate dublu din buzunar, in cazul in care alegi un produs ieftin dar care nu are absolut nicio sansa sa reziste conditiilor de trafic, odata cu trecerea timpului.

Siguranta oferita de marii producatori

Marii producatori de anvelope se pot numara pe degetele de la o mana, iar calitatea produselor pe care le fabrica sunt o garantie a muncii de cercetare, dezvoltare si testare pe care o depun in fiecare zi. Absolut orice anvelopa auto premium se testeaza in conditii de trafic diferite, inspectorii dorind sa identifice posibile defectiuni ale acestora. Verificarile nu se rezuma doar la teste de anduranta, ci si la analize mult mai amanuntite, precum cele cu raze X. Se urmareste astfel o verificare in detaliu a fiecarei anvelope in parte, pentru a se garanta astfel siguranta, confortul si durabilitatea unui produs premium, net superior unuia din clasa economica.

Asadar, toti cei sunt pe net in cautarea unei super oferte la anvelopele auto, trebuie sa gaseasca intotdeunea un raport calitate:pret avantajos. Cumpararea unui set de anvelope trebuie sa fie o investitie pe termen lung. Un set de anvelope ieftine care cedeaza dupa doar un an nu reprezinta in niciun caz o investitie inspirata, daca te vezi nevoit sa iti cumperi cauciucuri noi in fiecare an. In schimb, anvelopele premium ofera o suma de avantaje, asa cum ai vazut si in randurile de mai sus, avantaje ce iti pot pastra in buzunar mai multi bani, in cazul in care gandesti intreaga problema pe un interval mult mai mare de timp.