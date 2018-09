Pana in pragul acestei varste, femeile isi doresc sa fie realizate din punct de vedere profesional, sa aiba o cariera solida, sa isi gaseasca perechea potrivita si sa ofere viitorului copil o viata cat mai buna si lipsita de griji.

Venind mai mult ca un tren occidental, aceasta abordare a inceput sa fie din ce in mai prezenta si multe femei amana clipa in care isi vor schimba prioritatile.

Evolutie profesionala si emancipare

Probleme de sanatate

Acesta este unul dintre cele mai invocate motive pentru care multe femei intarzie momentul in care vor sa devina mamici. Educatia, dezvoltarea profesionala si independenta au devenit conditii esentiale pentru femeia contemporana careia nu ii este teama sa aiba aspiratii cat mai inalte si sa isi demonstreze siesi ca este capabila de foarte multe lucruri. Asadar, varsta medie a femeilor care raman insarcinate a crescut considerabil.Pe de alta parte, exista si situatii in care o anumite afectiune sau aparitia unor probleme de sanatate amana considerabil momentul aparitiei unui copil in viata femeii contemporane. Stres, obiceiuri nesantoase, ritm de viata dezorganizat sau alte boli cronice sunt alte cateva motive care influenteaza semnificativ nasterea unui bebelus.

Complementar problemelor de sanatate, mai trebuie specificat faptul ca odata cu inaintarea in varsta, posibilitatea femeii de a ramane insarcinata scade vertiginos. Si dupa efectuarea mai multor teste de infertilitate, foarte multe femei sunt nevoite sa apeleze la diverse tratamente sau chiar programe de fertilizare in vitro pentru a concepe un copil.

Lipsa unei relatii stabile

Proasta comunicare, neincrederea si neasumarea sunt alte cateva componente care influenteaza momentul in care o femeie decide sa devina mama. Lipsa unei relatii stabile actioneaza in mod direct asupra ceasului biologic si destabilizeaza timpul in care o femeie mai poate concepe o sarcina normala si fara riscuri.

Mai mult decat atat, chiar daca exista si femei care declara ca se simt pregatite sa isi asume nasterea unui copil fara prezenta unui partener, totusi sunt numeroase situatii care ne arata faptul ca acestea se simt mult mai in siguranta daca acesta ar exista. Sa fie prezent, sa participe activ in viata copilul, sa contribuie emotional si financiar la educatie si dezvoltare.

Ca atare, o relatie deschisa sau fara obligatii si cat se poate de moderna mai ales cand este implicat un copil, e destul de greu de pastrat din moment ce sta in natura noastra sa avem o apartenenta, sa dorim sa ne completam sentimental cu cineva si sa avem siguranta emotionala.