Concluzia apartine cercetatorilor de la Harvard T.H. Chan School of Public Health care si-au propus sa cuantifice influenta pe care un stil de viata sanatos o poate avea in cresterea sperantei de viata. Fiind o bautura obtinuta din ingrediente 100% naturale, berea consumata moderat poate fi o parte integrata intr-un regim de viata sanatos, cu posibile efecte pozitive asupra longevitatii.

Factori implicati in cresterea sperantei de viata

Studiul a analizat informatiile medicale despre 78.865 de femei, respectiv 44.354 de barbati disponibile pe o perioada de 34 de ani, respectiv 27 de ani. Cercetarea s-a bazat pe analiza unor obiceiuri frecvente care pot avea un impact asupra sanatatii, printre care miscarea si activitatea fizica, dieta alimentara si consumul de alcool.

Cercetatorii au stabilit valori de referinta pentru a clasifica factorii cu risc scazut: minim 30 de minute de miscare pe zi, un consum moderat de alcool (pana la 15 g pentru femei si pana la 30 g pentru barbati), o dieta alimentara variata si un indice de masa corporala cuprins intre 18,5 si 24,9 kg/m². Astfel, s-a demonstrat o crestere a sperantei de viata in cazul persoanelor care indeplinesc aceste criterii. In cazul participantilor la studiu care nu au respectat aceste criterii, cercetatorii au estimat o speranta de viata pentru cei aflati la varsta de 50 de ani de +29 de ani in cazul femeilor, respectiv de +25,5 de ani in cazul barbatilor. Iar in cazul celor care au adoptat aceste obiceiuri sanatoase, speranta de viata a fost semnificativ mai ridicata, estimata la 43,1 ani pentru femei si 37,6 ani in cazul barbatilor.

Consumul moderat de bere si longevitatea

Studii efectuate in randul populatiei de-a lungul timpului au aratat contributia berii la scaderea riscului relativ de aparitie a unor afectiuni, comparativ cu abstinenta sau consumul in exces, fapt sustinut si de studiul cercetatorilor de la Harvard.

Potrivit unui comunicat remis 9am, subiectii cu un obicei de consum redus sau moderat de alcool au prezentat riscul cel mai scazut de mortalitate din orice cauza. Acele persoane care au consumat mai putin sau acelea care au inceput sa consume mai mult au avut un risc relativ mai mare cu 29% si respectiv cu 32% in timpul monitorizarii. Totodata, cel mai mic risc relativ de mortalitate, cu o scadere de circa 10%, s-a observat la consumul de aproximativ doua pahare de bere pe zi la barbati si un pahar de bere pe zi la femei. Se crede ca beneficiul net asupra sanatatii datorat consumului moderat de alcool actioneaza in primul rand prin efectul sau cardio-protector. La acest efect se adauga insa cel produs de continutul de polifenoli al berii, datorat hameiului, cu proprietati antioxidante demonstrate, si care ajuta la stimularea circulatiei sangelui.



„Interesul aratat de cercetatori pentru investigarea efectelor consumului moderat de bere nu face decat sa reconfirme calitatile incontestabile ale acestei bauturi. Impactul sau pozitiv pentru organism, atunci cand este consumata cu moderatie, decurge clar din continutul scazut de alcool si atributele recunoscute ale ingredientelor sale: cereale, hamei si apa. De aceea, un studiu care sa fie axat strict pe legatura dintre consumul moderat de bere si longevitate ar adauga in mod cert valoare in literatura de specialitate”, spune dr. Corina Zugravu, presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Organizatia Mondiala a Sanatatii incadreaza consumul moderat de bere la 330 ml pe zi pentru femei si 660 ml de bere pentru barbati.