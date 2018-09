4 lucruri pe care trebuie sa le iei in calcul cand iti alegi un boiler in casa:

1. Siguranta

Atunci cand iti alegi un boiler pentru locuinta ta, siguranta trebuie sa fie una dintre prioritati, alaturi de volumul de apa pe care ti-l ofera si costurile pentru instalare, intretinere si consum. Din punct de vedere al sigurantei, cea mai buna solutie pe care poti merge este un boiler electric. Reprezinta cea mai populara alegere de catre toti consumatorii care au trecut pe boilere si are marele avantaj de a fi mult mai sigur decat un boiler pe gaz. In plus, boilerul electric se instaleaza foarte usor, pentru ca singurele lucruri de care vei avea nevoie va fi racordarea la reteaua de apa rece din casa si un cablu de alimentare, iar boilerul va fi gata de utilizare.

2. Pentru casa de vacanta sau cea de la tara

Nu toate tipurile de boilere sunt destinate apartamentelor din zonele urbane. Pentru cei care detin case de vacanta sau la tara, in zone mai izolate sau in care alimentarea cu gaz sau electricitate nu este disponibila, cea mai fiabila solutie este un boiler pe lemn, care va necesita, in primul rand, un cos de evacuare, pentru ca functioneaza cu flacara deschisa. Aceasta solutie este utila doar pentru situatiile in care nu exista alte variante pentru consumatori.

3. Pentru o familie numeroasa

Pentru ca alegerea unui boiler sa fie corecta, trebuie sa calculezi necesarul de apa din locuinta. Pe scurt, cu cat locuiesc mai multi oameni in casa, cu atat vei avea nevoie de un boiler mai mare. Vorbim, asadar, despre aproximativ 25-30 de litri de apa pe zi pentru un singur utilizator, iar aici trebuie sa mai calculezi si cate puncte de consum simultane vei avea. In traducere libera, daca exista posibilitatea ca dusul si apa de la chiuveta din bucatarie sa curga in acelasi timp, atunci trebuie sa iti iei un boiler mai mare.



4. Spatiul din casa

Nu doar necesitatea de consum este importanta atunci cand alegi un boiler pentru casa ta, ci si spatiul de care dispui in locuinta. Ia in calcul ca un boiler poate ajunge, fara apa, chiar si la 35 de kilograme greutate si un volum destul de mare, motiv pentru care trebuie sa te asiguri ca locuinta ta dispune de un spatiu suficient de mare pentru a fi montat.

Ia toate aceste lucruri in calcul atunci cand vrei sa faci o schimbare atat de importanta in locuinta ta. Cu ajutorul unui boiler, poti controla mai usor consumul de apa, dar si facturile, din acest punct de vedere.