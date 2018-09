"Ne preocupa permanent si situatia persoanelor care sunt supuse riscului de saracie, excluziune sociala si de marginalizare. Venim astazi in sprijinul persoanelor defavorizate prin noi masuri de ajutorare. Mamele cu venituri reduse, aflate in risc de abandon, vor primi produsele necesare ingrijirii nou-nascutului in primul trimestru de viata", a declarat Dancila la inceputul sedintei de Guvern, potrivit stirileprotv.ro.

Viorica Dancila a mai spus ca persoanele care nu au adapost vor primi imbracaminte si incaltaminte, produse de igiena si saci de dormit.

Premierul a mai precizat ca pentru toate persoanele din categoriile vulnerabile vor fi acordate produse de stricta necesitate de doua ori pe an, fata de o singura data pe an, cum primeau pana acum.

"Aceste trei masuri sunt in concordanta cu indeplinirea obiectivului asumat in cadrul Strategiei Europa 2020 si a Programului National de Reforma de a reduce cu 580.000 numarul de persoane expuse riscului de saracie si excluziune sociala pana in anul 2020", a mai afirmat Viorica Dancila.