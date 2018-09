UPDATE 15:08- Valentin Popa: Nu mi s-a sugerat sa-mi dau demisia

Valentin Popa a precizat joi ca asupra sa nu au fost facute presiuni sa demisioneze din functia de ministru al Educatiei, dimpotriva, si a explicat ca a luat aceasta decizie pentru ca nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonantei privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor.



"Solicitarea UDMR este inacceptabila (...). Este mai degraba centrata pe sfera politicului decat pe profesori. (...) Eu nu pot sa pun in pericol stabilitatea Guvernului sau majoritatea parlamentara prin actiunile mele unilaterale. Prefer sa ma retrag atunci cand solicitarile depasesc o anumita limita - cea a constiintei mele. E logic ca o ordonanta de urgenta a Guvernului care sa modifice Legea educatiei trebuie initiata si semnata de ministrul Educatiei Nationale si am delegat dreptul de semnatura pentru a rezolva aceasta problema doamnei secretar de stat Irina Covaci, care raspunde de minoritati. Nu mi s-a sugerat asa ceva (n.r. - sa-si dea demisia). UDMR a solicitat introducerea unei ordonante de acest gen si coalitia aflata la guvernare a sustinut aceasta solicitare. Am lasat aceasta solicitare sa-si parcurga traseul, dar am declarat ca eu nu semnez si, in acelasi timp, ca imi voi depune demisia daca aceasta ordonanta de urgenta isi urmeaza cursul", a declarat Popa la B1 tv.

Potrivit acestuia, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila "au insistat" ca acesta sa nu demisioneze.

"Dar conditiile sunt inacceptabile", a punctat el.



Demisia sa vine in contextul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca a discutat cu ministrul Educatiei despre nemultumirile minoritatilor si a adaugat ca, de data aceasta, liderul UDMR, Kelemen Hunor, are dreptate cand spune ca nu va discuta alte proiecte cu cei din coalitia de guvernare pana nu sunt rezolvate problemele din Educatie.

Intrebat la Parlament daca a discutat cu ministrul Educatiei despre nemultumirile celor de la UDMR, Dragnea a spus: ''Da, am discutat, dar nu e vorba numai de UDMR, este vorba de toate minoritatile, nu numai UDMR a ridicat (aceasta problema - n.r.), poate ei au fost cei mai vizibili, toate minoritatile au ridicat-o".

El a adaugat ca asteapta solutia la aceasta problema de la Guvern.



Dragnea a admis ca de data aceasta liderul UDMR are dreptate cand spune ca intre Uniune si coalitia de guvernare nu se poate discuta despre alte proiecte legislative pana cand nu se rezolva problema din Educatie. "De data asta are dreptate domnul Kelemen Hunor, are dreptate", a afirmat Dragnea.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca pana cand nu se rezolva problema predarii limbii romane in scolile generale cu predare in limba materna, nu poate fi deschis subiectul colaborarii parlamentare pe proiecte legislative cu PSD - ALDE.

"Nu e vorba de reinnoire a protocolului de colaborare cu coalitia de guvernare. In momentul cand am semnat, am semnat pentru 4 ani si, daca nu o intrerupe cineva (colaborarea - n.r.), e in vigoare. Noi, in fiecare sesiune, facem o analiza. In acest moment, eu am spus ca, pana cand nu se rezolva problema aceea din ordonanta simpla din august, acel articol privind predarea limbii si literaturii romane in scoala generala, clasele primare, nu putem sa deschidem niciun alt subiect. Sper ca in aceasta saptamana se va rezolva si atunci, sigur, putem lua prioritatile legislative si ale lor, si ale noastre, putem discuta alte amanunte. Pana atunci, nu exista acest subiect. Pana cand nu se va rezolva acea problema din ordonanta simpla din august...", a afirmat Kelemen Hunor, la Parlament, intrebat daca protocolul de colaborare parlamentara cu PSD - ALDE este in vigoare sau trebuie reinnoit.

Kelemen Hunor a solicitat saptamana trecuta remanierea ministrului Educatiei, Valentin Popa, intrucat acesta a luat doua decizii fara a-i consulta pe reprezentantii UDMR, una privind invatarea limbii romane la clasele primare din scolile cu predare in limba materna si cealalta referitoare la recunoasterea comasarii Universitatii "Petru Maior" cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures.