Studiul, condus de cercetatori canadieni de la Institutul CHEO, Universitatea din Ottawa si Universitatea Carleton, a fost realizat pe un grup de 4.520 de copii cu varste cuprinse intre 8 si 11 ani din mai multe regiuni din Statele Unite.

Acesti copii petrec in medie 3,6 ore zilnic in fata ecranelor - telefoane, tablete, computere, televizoare -, peste limita recomandata de autoritatile canadiene, care indeamna la mai putin de doua ore petrecute in fata ecranelor, intre 9 si 11 ore de somn si cel putin o ora de activitate fizica in fiecare zi.

Dintre numarul total al copiilor participanti la studiu, doar un copil american din 20 (5%) respecta recomandarile. Aproape unul din trei (29%) nu indeplineste niciuna dintre acestea: nici odihna suficienta, nici folosirea limitata a ecranelor, nici activitate fizica.

Doar jumatate (51%) dintre copiii participanti la studiu dorm suficient, 37% petrec mai putin de doua ore in fata ecranelor si 18% practica o ora de activitate fizica in fiecare zi, potrivit chestionarelor completate de familii.

In urma testelor cognitive referitoare la limbaj, memorie, capacitate de reactie si concentrare, studiul scoate in evidenta o legatura foarte clara intre timpul petrecut in fata ecranelor si performantele copiilor.



"Am ajuns la concluzia ca mai mult de doua ore petrecute de copii in fata ecranelor le saraceste dezvoltarea cognitiva", precizeaza Jeremy Walsh de la Institutul CHEO din Canada, care indeamna pediatrii, parintii, educatorii si factorii de decizie sa limiteze expunerea minorilor la dispozitivele cu ecrane si sa prioritizeze problema somnului.

Dintre cele trei criterii - odihna, timpul petrecut in fata ecranelor si activitatea fizica - somnul si expunerea la dispozitivele cu ecran sunt in mod direct legate de facultatile intelectuale ale copiilor, in timp ce activitatea fizica singura nu are impact asupra capacitatii cognitive, fiind in acelasi timp factorul cel mai important pentru o buna sanatate fizica a copilului, scrie Agerpres.



Recomandarile privitoare la odihna si la activitatea fizica facute de Canadian 24-Hour Movement si publicate in 2016 sunt conforme cu cele ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, insa aceasta din urma nu face mentiuni specifice referitoare la utilizarea ecranelor, se mai precizeaza in studiu.

Educatorii si oamenii de stiinta avertizeaza din ce in ce mai des impotriva timpului petrecut in exces in fata ecranelor, subliniind efectele care pot fi de la dificultati de concentrare la dependenta.

Pediatrii americani recomanda ca cei mici sa nu priveasca la televizor inainte de implinirea varstei de 18 luni.