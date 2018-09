Fostul tortionar a fost trimis in judecata in august 2014, fiind acuzat ca, in perioada 1958-1963, cand a condus Colonia de munca Periprava, a introdus si coordonat un regim de detentie represiv, abuziv, inuman si discretionar impotriva detinutilor politici, in cei cinci ani fiind inregistrate 103 decese.

Pe 29 martie 2017, Ioan Ficior a fost condamnat definitiv la 20 de ani de inchisoare, facandu-se vinovat de moartea a 103 detinuti inchisi in lagarul de munca de la Periprava, unde a fost comandant.

De asemenea, a fost obligat si la plata a 310.000 de euro, despagubiri catre supravietuitorii pe care i-a torturat.

Ioan Ficior a devenit la acea data al doilea tortionar condamnat, dupa Alexandru Visinescu, informeaza stirileprotv.ro.