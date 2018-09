Pentru ca tehnologia continua sa ne uimeasca, conservarea florilor cunoaste astazi o tehnica speciala numita liofilizare sau uscarea prin congelare. Mult iubitii trandafiri s-au bucurat de acest tratament special, astfel ca putem oferi in dar o floare ale carei petale sa nu mai cada.

Ce sunt trandafirii criogenati?

In ce ocazii poti oferi trandafiri criogenati?

1. Aniversarea unei varste rotunde (30, 40, 50 de ani)

2. Celebrarea unui an de casatorie

3. Bucuria sosirii pe lume a unui bebe

4. Cererea in casatorie

5. Sarbatorirea primului an de relatie

Trandafiri criogenati sunt obtinuti in urma unui proces de conservare realizat minutios, petala cu petala si ulterior reconstruiti manual. Rezultatul este un trandafir care arata ca si cand a fost proaspat cules si care rezista pentru totdeauna. Este asadar o floare nemuritoare, prin intermediul careia se exprima sentimente de iubire.Trandafirii criogenati pot avea culori diferite, rosu, albastru, roz, alb ori chiar multicolori si sunt comercializati in cupola sau in cutie.Trandafirii criogenati sunt datorita longevitatii lor mai scumpi, insa efectul este garantat. Ei se ofera in dar pentru a-ti arata dragostea, recunostinta. Ii poti oferi iubitei, sotiei.Poti alege sa oferi un trandafir criogenat in cupola sau un buchet compus din 5, 7, 9, 11 trandafiri asezati intr-o frumoasa cutie rotunda.Iata mai jos cateva ocazii speciale in care sa oferi trandafiri criogenati!Daca este ziua ei si implineste o varsta cu rezonanta, in plus nu ai avut timp sa cauti un cadou pe masura, apeleaza la un trandafir nemuritor. Online gasesti trandafiri criogenati la un pret bun , iar surpriza ajunge la ea in maxim 2 ore. Eviti traficul in cautarea cadoului si mai mult decat atat, fii sigur ca un trandafir criogenat o va impresiona mai mult decat oricare alta alegere.Primul an de casatorie merita celebrat cu un trandafiri criogenat rosu. Daca sarbatoriti 5 ani de casnicie alege un buchet compus, fireste, din 5 trandafiri. Poti opta pentru alb.Daca sarbatoriti 10 ani de casatorie, poti sa marchezi evenimentul cu un buchet care sa aiba 11 trandafiri, 10 rosii si cel din mijloc alb. O alta varianta este sa optezi pentru unii multicolori. Tot trandafiri divers colorati alege si pentru aniversarile de 20 sau 30 de ani de casnicie.A dat nastere copilului vostru si vrei sa ii oferi cele mai frumoase flori? Un buchet de trandafiri criogenati albi va vor aduce aminte mereu de aceste frumoase emotii. Poti opta si pentru un trandafir roz in cupola, daca este fetita sau pentru un trandafir criogenat albastru, daca este baietel.Daca stii ca trebuie sa fie ceva special, dar nu stii cum sa actionezi, ofera-i alaturi de inelul de logodna si un trandafir criogenat rosu sau alb. Va fi mai mult decat impresionata si foarte fericita ca va putea sa isi aduca aminte de frumosul moment toata viata. Cand veti primi vizite, va spune incantata prietenilor: Acest trandafir este de cand m-a cerut de sotie!Este foarte bine sa nu lasi sa treaca ziua in care sarbatoriti primul an de relatie fara sa ii cumperi ceva prietenei tale. Un gest potrivit este oferirea unui trandafir criogenat. Fii sigur ca o vei cuceri pentru a doua oara.