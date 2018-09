Conform IPJ Dolj, accidentul a avut loc pe DN 56, in comuna Galicea Mare. In momentul in care femeia a incercat sa traverseze strada, s-a oprit in dreptul unei autoutilitare, iar conducatorul autovehiculului nu a observat-o, a plecat de pe loc si a lovit-o mortal.

Drumul a fost blocat circa o ora, iar circulatia a fost deviata pe DJ 561, informeaza jurnalul.ro.