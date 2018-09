Barbatul lucra la o firma din Bucuresti si ajunsese ieri, impreuna cu restul colegilor sai, pe partia Cocos din Bistrita, unde trebuiau sa efectueze lucrari de consolidare. Muncitorul se afla in cabina utilajului de foraj pentru a-l cobori de pe platforma de transport, insa vehiculul s-a rasturnat, iar el a fost prins sub vehicul.

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Bistrita-Nasaud, Marius Rus echipajele de interventie au gasit la locul indicat un barbat de 38 de ani surprins sub un utilaj de 40 de tone. Din pacate acesta prezenta leziuni incompatibile cu viata.

Politistii au deschis acum o ancheta, potrivit stirileprotv.ro.

"S-a stabilit faptul ca in zona Dealul Cocosului barbatul s-a rasturnat cu utilajul pe care acesta il manevra. In cauza politistii biroului de investigatii criminale au deschis un dosar penal si efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor in care a avut loc evenimentul", a declarat Crina Sarb, purtatorul de cuvant al IPJ Bistrita-Nasaud.