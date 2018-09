Daca vrei sa iti faci un implant dentar, este important sa cunosti etapele de tratament si sa stii asadar la ce sa te astepti. Afla toate detaliile, inclusiv pretul unui implant dentar, din randurile de mai jos.

Consultatia initiala

Interventii premergatoare (doar in anumite cazuri)

Inserarea implantului

Plasarea coroanei

Inainte ca medicul specialist implantolog sa faca interventia propriu-zisa, este important sa examineze starea de sanatate orala. Desi procedurile de implant dentar au o rata de succes foarte mare, aproape de 100%, pot aparea inconveniente daca nu se examineaza starea de sanatate a pacientului sau daca nu sunt respectate bunele practici de igiena orala.Prin urmare, se va face o examinare atenta a dintilor, a gingiilor, a tesutului osos. Pacientul va face si o radiografie dentara 3D (Computer Tomograf), pentru ca doctorul sa observe daca volumul osos al maxilarului este suficient de sanatos si puternic pentru a sustine implanturile.Doctorul va verifica, de asemenea, daca pacientul are alte probleme care trebuie abordate inainte de inserarea implanturilor, cum ar fi boala paradontala, retractia gingivala sau afectiunile medicale care pot afecta vindecarea.Trebuie subliniat ca in cele mai multe cazuri pacientii intrunesc toate conditiile pentru inserarea implantului. Radiografia ne arata ca pacientul are un volum osos suficient, astfel ca urmatorul pas este inserarea implantului.Exista insa si situatiile cand trebuie facute niste interventii pregatitoare, inainte ca implanturile sa fie inserate. De exemplu, poate fi necesar ca dintii deteriorati grav sa fie extrasi pentru a face loc implantului. Exista si situatia cand pacientul nu are suficient volum osos, drept pentru care se intervine cu o grefa osoasa. Ambele proceduri necesita timp de vindecare, insa acesti pasi ofera siguranta unui implant stabil, confortabil, pe care se va atasa un dinte nou care va arata grozav.In cazul in care a fost nevoie de o interventie in prealabil, de indata ce tesutul gingival si osos se vindeca, pot fi inserate implanturile dentare. Acestea inlocuiesc radacinile dintilor pierduti, sunt din titan si sunt introduse direct in tesutul osos. Pentru aceasta interventie se foloseste un anestezic local. In felul acesta, procedura de inserare a implantului dentar nu este deloc dureroasa.Dupa ce implantul din titan a fost inserat, are nevoie de timp pentru a se putea integra cu osul. Acest proces se numeste osteointegrare si poate dura intre 3 si 4 luni. Dupa acest interval de timp, cand zona s-a vindecat, se va plasa un bont provizoriu de videcare a gingiei si dupa 2- 3 saptamani bontul final care va sustine coroana dentara (noul dinte).Asadar, dupa procesul de osteointegrare (3 - 4 luni) pacientul se intoarce in cabinet pentru finalul tratamentului care inseamna amplasarea coroanei dentare. Dintele final se va potrivi perfect, pentru ca se va realiza in concordanta cu nuanta danturii pacientului. Timp de 2 - 3 saptamani este lucrat in laborator.Pentru ca tesutul osos si gingia sunt vindecate, coroana va fi gata pentru a fi asezata pe bontul protetic, cel care face legatura cu implantul din titan (radacina artificiala).

In concluzie, cea mai mare parte a tratamentului cu implant dentar este data de procesul de osteointegrare, adica perioada de vindecare dupa ce implantul a fost inserat.

Cat te costa un implant dentar?

Este un lucru cert ca, daca trebuie sa inlocuiesti mai multi dinti lipsa, vei avea nevoie de mai multe implanturi dentare, deci o suma mai mare de bani.Un alt lucru de stiut este ca ti se va prezenta planul de tratament inca de la primul consult, la fel si costurile finale. Totodata, ai optiunea platii implantului dentar in rate, un aspect foarte avantajos.Pretul tratamentului se compune din costul pentru implantul din titan, bontul protetic si coroana dentara. Daca se folosesc materiale de calitate, pretul final poate ajunge in jurul a 3500 - 4000 lei.

Tine cont ca investitia in sanatatea si aspectul propriei danturi este primordiala. Vei simti bucuria de a zambi fara constrangeri, de a manca orice iti doresti. O dantura sanatoasa este parte dintr-o viata fericita, carcaterizata de incredere si multe zambete.