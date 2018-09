"Vremea va fi rece, iar valorile termice, atat cele diurne, cat si cele nocturne, vor fi in general cu 4...8 grade mai coborate decat normele perioadei.

In timpul noptilor si al diminetilor, local in centrul tarii, pe arii restranse in nord-vestul teritoriului si in dealurile Munteniei si ale Olteniei si cu totul izolat in rest, temperaturile vor cobori sub 0 grade si se va produce bruma.

Miercuri, se vor semnala intensificari ale vantului in regiunile estice si sud-estice, cu rafale de 45...55 km/h", arata meteorologii.