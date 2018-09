"In ceea ce priveste remanierea, i-am consultat pe colegii mei cand cred ca este bine sa fie facuta si aproape in unanimitate au zis dupa referendum. Asta inseamna ca pana atunci... Oricum, doamna prim-ministru incepuse o evaluare ministrilor, care este in desfasurare si dupa referendum vom avea un Comitet Executiv National, care va hotari cine din partea Partidului Social sau pe locurile Partidului Social Democrat cine va mai ramane in Guvern, cine nu", a declarat Liviu Dragnea, vineri seara, la finalul sedintei CExN al PSD.

Intrebat daca vicepremierul Paul Stanescu ar trebui sa mai ramana in Guvern, liderul PSD a raspuns: "O sa-mi spun opinia atunci".

Dragnea a anuntat in context ca "buna comunicare" va fi de acum inainte una dintre "calitatile obligatorii" pentru ca un ministru sa ramana membru in Guvern.

"Ce este foarte important, din punctul meu de vedere, si o sa cer in mod imperativ la acel Comitet Executiv si o sa o rog si pe doamna prim-ministru, ca una din calitatile obligatorii pe care trebuie sa le aiba membrii Guvernului sa fie buna comunicare. Nu este un moft, este o obligatie a fiecarui membru al Guvernului sa comunice cetatenilor ceea ce face pentru ei in domeniul de activitate. (...) Dar, daca nu are calitatea de bun comunicator, din punctul meu de vedere nu trebuie sa ramana in guvern. Ministrii care se ascund, ministrii carora le este frica de presa, carora le este frica sa mearga la emisiuni nu pot face parte dintr-un cabinet. Este un cabinet politic, oamenii au dreptul sa stie ceea ce face Guvernul pentru ei. Eu nu mai vreau sa fiu purtatorul de cuvant al ministerelor. Fiecare ministru sa spuna ceea ce are de facut, nu trebuie sa inventeze, este un program de guvernare foarte bine structurat, foarte clar, trebuie doar sa comunice deciziile pe care le-au luat si, daca iau decizii proaste, sa-si asume", a subliniat liderul PSD.

Dragnea: Doamna Dancila este o femeie cinstita

El a precizat ca nu are cum sa se indoiasca vreodata de atitudinea premierului Viorica Dancila.

"Doamna Viorica Dancila este o femeie foarte echilibrata, responsabila, loiala si cinstita. Grija dumneaei a fost si ramane in continuare pastrarea Guvernului a majoritatii parlamentare, a fost si motivul pentru care nu a iesit deloc in aceste zile. (...) Foarte bine ca nu a iesit. Are in continuare sustinerea mea totala, are sustinerea totala din partea PSD, cel putin declarata. Dupa remaniere o sa discutam, sigur, din nou despre ministrii care pleaca, care raman si asa mai departe", a spus liderul PSD.

Intrebat daca intentioneaza sa faca excluderi in situatia in care atacurile la adresa sa vor continua, Dragnea a raspuns: "Problema nu e la mine. Nu mi-a fost usor astazi sa blochez aceasta initiativa".