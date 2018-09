"Atat timp cat Parlamentul si-a facut treaba prin legislatia grea scoasa - si nu ma refer doar la legile justitiei, ci la offshore, parteneriatul public-privat -, cat timp Guvernul isi face treaba, ce ne-a apucat? (...) Problemele in partid e normal sa le discuti in partid. Cat timp Parlamentul, Guvernul merg bine, de ce sa iesi public?”, spune nedumerita Doina Pana.

Cum vede Doina Pana lucrurile dupa sedinta Cex de astazi: „Cred ca partidul va iesi intarit, chiar daca unii vor avea nemultumiri. De 14 ani in PSD credeti ca eu n-am avut nemultumiri? Poate le-am avut de curand. (...) Nu e usor de lucrat cu Liviu Dragnea”, a marturisit Doina Pana, dar apoi a adaugat: „Nu poti sa nu vezi, sa nu derulezi tot ce s-a intamplat in partid de cand Liviu Dragnea conduce. Am castigat zdrobitor cu programul de guvernare coordonat de Liviu Dragnea. Vorbeam de frustrari. Va dati seama ce frustrari are domnul Dragnea cand castiga alegerile cu un program coordonat de el si nu poate fi premier?”, a mai spus Doina Pana, potrivit digi24.ro.