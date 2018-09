Madalin Zamfir, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Arges, a declarat ca incidentul a avut loc in cartierul Craiova din municipiul Pitesti, unde o femeie de 42 de ani a fost gasita moarta, astfel incat medicii de pe echipajul de la ambulanta care a intervenit nu au putut decat sa declare decesul.

Din primele date a reiesit ca femeia figura in evidentele medicilor cu probleme psihice, iar in momentul in care a cazut de la etajul al cincilea, in apartament se mai afla tatal sau, informeaza News.ro.

Politistii fac acum cercetari pentru a stabili cu exactitate daca este vorba despre o sinucidere, un accident sau daca a fost victima unei infractiuni.