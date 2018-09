Asadar, vizitele regulate la medic ar trebui sa fie in topul lucrurilor de care tineti cont in relatia voastra, mai ales daca va doriti o legatura stransa si in viitor, copii sanatosi. Mai jos v-am pregatit un top al celor mai importante analize specifice femeii, dar si pentru ambii parteneri, dupa cum urmeaza:

Testul HIV

Testul Babes Papanicolau

Consult de infertilitate

Analize de sange

Electrocardiograma

Acesta este un tip de investigatie care este destinat ambilor parteneri. Sigur ca este important si trebuie sa ne bazam pe fidelitatea partenerului, insa pentru ca de cele mai multe ori este greu de probat (cel putin in fazele incipiente ale unei relatii), un astfel de test poate inlatura orice fel de dubiu. Pe langa un examen clinic, analize de sange si probe de secretie, este important sa stiti ca puteti beneficia de consiliere din partea specialistilor. Daca aveti intrebari sau vreti sa aflati mai multe informatii cu privire la metodele medicale care pot dovedi prezenta anticorpilor anti-HIV, cu siguranta intr-o clinica specializata veti avea toate indrumarile utile.Testul este de rutina care se adreseaza femeilor si care are rolul de a evidentia celulele anormale atipice de la nivelul colului uterin, sau o serie de indicatii care sunt faze preliminare ale cancerului de col uterin. In raport cu rezultatele obtinute, medicul ginecolog poate recomanda alte examinari suplimentare, precum colposcopia sau biopsia cervicala, pentru a determina prezenta celulelor precanceroase.Un consult de infertilitate presupune o serie de teste care pot fi efectuate de catre ambii parteneri, un examen fizic, anamneza, dar si teste de sange. Aceasta se recomanda cuplurilor care isi doresc copii si care, dupa cel putin un an de contacte sexuale neprotejate nu au au avut rezultatele mult asteptate. Daca mare parte din testele initiale pot fi efectuate de catre medicul de familie si altele in cabinetul medicului ginecolog intr-o clinica specializata, in cazul barbatilor testarea poate fi efectuata de catre medicul urolog. Teste uzuale sunt spermograma, spermocultura (pentru barbati), testele de sange, urina si ecografii (atat pentru femei cat si pentru barbati). Si bineinteles, mai sunt cele invazive: histeroscopia (la femei) si laparoscopia.Acestea trebuie efectuate cel putin o data pe an de catre ambii parteneri si il au ca scop principal pe acela de a indica starea generala de sanatate. Chiar daca de foarte multe ori amanam efectuarea lor, acestea ne ofera o serie de informatii cu privire la prezenta anumitor infectii in organism, carente de vitamine sau minerale si alte afectiuni care nu pot fi depistate in cadrul unui simplu control.Pentru ca bolile de inima au o incidenta destul de mare si au repercusiuni asupra stilului de viata in general. Legat de activitatea sexuala, efectuarea unor investigatii la nivelul aparatului cardio-vascular reprezinta puncte importante (mai ales dupa o anumita varsta).Sexul de calitate implica efort fizic sustinut, asadar o inima sanatoasa trebuie sa aduca si ea, un aport semnificativ.