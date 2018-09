“Nu cunoastem inca majoritatea cauzelor care duc la dignosticul de cancer pediatric, dar, din ceea ce stim pana acum, putem vorbi despre doua cauze majore – factori genetici si cei de mediu. In primul rand, ne referim la bolile genetice (congenitale sau ereditare) si iata de ce este foarte important sa cunoastem istoricul intregii familii: daca au existat cazuri de cancer este clar ca este nevoie sa apelam la screeninguri periodice pentru a preveni un eventual cancer la copil. Apoi, la factorii de mediu, avem in primul rand anumite virusuri care sunt asociate cu cancerul. Hepatita B si C, virusul Epstein Barr, virusul HPV. Un alt factor il reprezinta radiatiile. Fie ca vin din mediu, fie ca vin in urma unui tratament cu radiatii la care copilul este supus, pot declansa un cancer pediatric. Substantele chimice joaca si ele un rol. De exemplu, anumite medicamente pe care mama le ia in timpul sarcinii cresc riscul aparitiei cancerului oricand in timpul vietii copilului, nu neaparat imediat dupa nastere. Atentie si la insecticide sau la substantele chimice cu care sunt tratate legumele si fructele pe care le consumam. Leucemiile la copii de exemplu sunt foarte des asociate cu ingestia acestui tip de substante chimice. Poluarea, inclusiv cea asociata cu utilizarea tehnologiei de ultima generatie (telefoane, tablete) poate creste frecventa cancerelor la copii (leucemii, tumori de creier, anumite tipuri de sarcoame)”, explica Prof Dr. Inci Ayan, oncolog pediatru cu 30 de ani experienta in cadrul clinicilor ACIBADEM.

In ultimii 40 ani, au aparut multe imbunatatiri ale terapiilor oncologice destinate tipurilor de cancer diagnosticate la copii. De asemenea, a crescut si rata de supravietuire in cazul acestor afectiuni.

"Acum, tratam cu succes mai bine de 60% din cazurile de cancer pediatric (raportat la toate tipurile si indiferent de stadiul in care a fost diagnosticata boala). Dar, rata de succes creste pana la 90% in cazurile de cancer cu diagnostic precoce, mai ales in cazul limfoamelor, tumorilor renale sau altor tipuri de tumori solide, dar daca boala este prea raspandita, in stadiu avansat, rata de succes scade, din pacate, la 10% chiar daca se aplica metode agresive de tratament. Acest lucru a fost posibil datorita abordarilor multidisciplinare, atat din punct de vedere stiintific, cat si medical. Uneori, e greu de imaginat si vizualizat cu ce ne luptam, avand in vedere nivelul molecular la care se produc aceste modificari. La inceputurile oncologiei, tumorile doar se palpau, apoi s-au putut vizualiza pe filmele radiologice. Ulterior, s-au introdus computer tomograful si rezonanta magnetica, apoi, medicina nucleara a permis evaluarea activitatii tumorale, prin PET-CT. Deci traseul a fost de la tumori de mari dimensiuni pana la structuri celulare premergatoare cancerelor”, afirma Prof. Dr. Inci Ayan.

Medic: Exista medicamente care diminueaza efectele chimioterapiei

Medicul oncolog remarca si o scadere spectaculoasa a efectelor adverse pe care le pot avea chimioterapia si radioterapia.

“Daca monitorizam regulat functiile cardiaca, renala si evaluam periodic pacientii oncologici din punct de vedere neurologic, atunci avem o imagine completa a starii de sanatate si putem adapta terapiile in functie de potentialele efecte colaterale pe care le au in organism. Putem ajusta dozele, putem schimba medicamentele si putem administra terapii destinate atenuarii efectelor adverse. De exemplu, unele tratamente oncologice pot afecta vezica urinara, dar avem posibilitatea de a evita neplacerile daca administram un medicament special conceput pentru a reduce riscul de cistita hemoragica. De asemenea, exista medicamente noi care pot impiedica aparitia cardiotoxicitatii care poate insoti administrarea medicamentelor chimioterapice. In plus, aparatele de radioterapie au evoluat foarte mult, iar afectarea tesutului sanatos din jurul tumorii s-a redus foarte mult. Acest lucru este foarte important pentru copiii care sufera de cancer pentru ca sunt in crestere si trebuie sa avem in vedere faptul ca acesti micuti pacienti trebuie sa aiba o viata cat mai lunga si normala dupa incheierea tratamentului”, argumenteaza specialista.

Viitorul apartine terapiilor personalizate, care tin cont de caracteristicile genetice ale fiecarui tip de tumoare. Insa acestea functioneaza in contextul respectarii protocoalelor internationale de tratament, aplicate si de Prof. Dr. Inci Ayan. Experta vorbeste si despre importanta mentinerii unei bune imunitati, pentru ca dezechilibrele pot crea terenul perfect pentru aparitia cancerului. In privinta terapiilor naturiste, medicul oncolog este ferm.

Medic oncolog pediatru: Nu le recomand pacientilor mei terapiile alternative

In contextul unui numar crescut de persoane care sufera de cancer, medicii recomanda parintilor sa nu rateze vizita anuala la medic cu copiii si programele de check anual destinate evaluarii sanatatii celor mici. Din lista de teste recomandate copiilor de catre specialisti fac parte examenul pediatric, examenul oftalmologic, evaluarea ORL, cea stomatologica si examinarea radiologica, la indicatia medicului. Programele de check-up includ si analize de sange precum glucoza, sumarul de urina, melena, colesterolul total, examenul parazitologic si HBsAg (antigenul pentru virusul hepatitei B).

“Iar daca vrem sa facem ceva sa prevenim cancerul, trebuie sa ne gandim la cauze. Care sunt cauzele care duc la cancer? Care sunt factorii pe are ii putem evita? Trebuie evitate infectiile. Cum? O cale este cea a vaccinarii. Vaccinul contra hepatitei B trebuie facut imediat dupa nastere. Cel pentru HPV, la varsta de 12 ani. Si normele de igiena ne ajuta sa prevenim infectiile. Un sistem imunitar puternic este cel care ne apara de boli. Infectiile si alergenii obosesc sistemul imunitar si el nu mai poate lupta impotriva cancerului. Parintii trebuie fie foarte atenti la stare de sanatate a copiilor si, bineinteles, la alimentatie”, concluzioneaza medicul.