O prima estimare arata ca 338.038 de voluntari au curatat 467.453 saci cu deseuri in Romania. In topul judetelor cu cei mai multi voluntari se regasesc:

Maramures (32.142 voluntari – 21008 saci),

Botosani (25.600 voluntari – 21.000 saci),

Bihor (23.000 voluntari – 30.000 saci),

Gorj (21.540 voluntari – 55.000 saci),

Suceava (21.256 voluntari – 23.381 saci),

Dolj (20.000 voluntari – 38.500 saci),

Vaslui (14.040 voluntari – 18.750 saci),

Cluj (12.000 voluntari – 13.000 saci),

Mures (11.453 voluntari – 18.730 saci),

Giurgiu (10.115 voluntari – 14.000 saci).

"Am fost coplesiti de sustinerea pe care a avut-o Let`s Do It, Romania! intr-un an dificil din foarte multe puncte de vedere, de la contextul politic si social, la diverse provocari din partea vremii sau organizatorice. Cu toate acestea, am reusit cea mai mare mobilizare de pana acum. Chiar daca, aparent, vorbim despre o singura zi de curatenie pe an, efectele ei se vad mult dupa, in mentalitatea oamenilor despre deseuri si despre puterea de a schimba in bine Romania. In urma ei raman constiinta civica si respectul fata de natura. Multumim tuturor celor care au dat cateva ore din timpul lor de week-end pentru Let`s Do It, Romania!”, a declarat Ionut Iordachescu, Project Manager.

La curatenie au participat peste 1.200 de primarii, scoli din toata tara, institutii judetene, alaturi de companii, ong-uri si centre de plasament. De asemenea, sute de soldati ai Armatei Romane, angajati ai Politiei, Pompierilor, Jandarmeriei Romane au luat parte la Ziua de Curatenie Nationala, dar si angajati ai penitenciarelor si detinuti.

Ziua de Curatenie Nationala, anulata in unele judete

Din cauza focarelor de pesta porcina anuntate cu numai cateva zile inainte de eveniment, Ziua de Curatenie Nationala a fost anulata in judetul Ialomita, iar in judetele Calarasi si Ilfov s-a desfasurat numai in anumite zone, afectand negativ numarul de voluntari participanti. De asemenea, inundatiile care au avut loc in lunile iunie si iulie au afectat evenimentele de cartare – identificare a mormanelor de deseuri. Cu toate acestea, peste 2000 de mormane au fost puse pe Harta Deseurilor prin aplicatia World Cleanup.

Let`s Do It, Romania! nu ar fi posibil fara organizatorii locali din fiecare judet. La nivel national, peste 400 de voluntari au contribuit la organizarea celei mai mari miscari sociale din Romania.

La nivel international, 13 milioane de voluntari din 155 de tari au luat parte la cea mai mare miscare civica de curatare a deseurilor organizata vreodata – World Cleanup Day. Echipele „Let’s Do It!” din toata lumea s-au mobilizat exemplar, in contextul in care mai mult de 15 dintre acestea au fost lovite de cicloane tropicale, iar 5 tari au organizat o actiune de curatenie, desi se afla in razboi.

Partenerul principal al campaniei, Kaufland Romania, a sustinut organizatia inca din 2010. In total, 50 de companii au sprijinit initiativa.