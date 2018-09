"Cifrele arata ca femeile sunt direct afectate de diferentele si excluderea din mediul digital. In termeni globali, femeile cu acces la internet sunt cu 12% mai putine decat barbatii. Aceasta diferenta exista in lumea intreaga, dar este si mai mare in tari in curs de dezvoltare", a spus Klemm.

Klemm a subliniat ca "datorita progresului facut in domeniul accesului la tehnologia informatiei si comunicatiilor, o tanara dintr-o tara in curs de dezvoltare isi poate incepe o cariera de programator cu un smartphone sau isi poate cladi propria afacere".

Dar exista inca provocari in viitor. Potrivit Forumului Economic Mondial, femeile reprezinta doar 26 la suta din forta de munca din domenii Stiinta, Tehnologie, Inginerie si Matematica in tarile dezvoltate. Diferentele de gen din domeniile legate de tehnologie sunt chiar mai mari in tari cu venituri mici sau medii, care ar putea beneficia si mai mult de angajati in plus in domeniul tehnologiei", a mai afirmat el, potrivit dcnews.