Cea de-a treia editie a evenimentului ce are loc la Bucuresti are ca tema "Women Leadership in Industry 4.0".

Seful statului a abordat, in mesajul sau, atat evolutia Romaniei in domeniul digital, cat si in domeniul egalitatii de gen, informeaza Agerpres.

"Vorbim in primul rand despre impactul major pe care digitalizarea il are asupra economiei si societatii, dezvoltarea Romaniei de maine fiind indisolubil legata de valorificarea oportunitatilor de pe piata digitala", a punctat el.

Iohannis a evidentiat ca, la nivel european, "neimplicarea femeilor in sectorul digital are un cost economic semnificativ".

"Rata de renuntare la posturile din domeniul digital este mai mare in randul femeilor iar ingrijorator este si faptul ca, desi start-up-urile digitale lansate de femei au o capacitate mai mare de a inregistra evolutii pozitive, exista inca o tendinta negativa in ceea ce priveste implicarea acestora", a subliniat presedintele.

In opinia sa, o evolutie in domeniul digital are nevoie de o viziune "bine integrata si orientata pe termen lung".

"Se impune totodata conectarea sistemului educational romanesc cu evolutiile extrem de dinamice din acest domeniu pentru a asigura premisele unei economii competitive", a subliniat Iohannis.

In ceea ce priveste egalitatea de gen la locul de munca, presedintele a indicat ca Romania se situeaza pe locul al doilea la nivel european.

Klaus Iohannis a mentionat si faptul ca Romania va detine, anul viitor, Presedintia Consiliului UE. In acest context, a subliniat el, tara noastra "va avea oportunitatea de a contribui la indeplinirea obiectivului pietei unice digitale si de a utiliza experienta dobandita in asigurarea egalitatii de gen".

"Leadership-ul feminin a adus beneficii multiple societatii moderne. Tocmai de aceea trebuie sustinut fara rezerve si in continuare", a afirmat seful statului.