"Le transmit salutari participantilor la Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari 2018.

Anul trecut am avut onoarea de a sustine un discurs la Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari de la Varsovia, in Polonia. In cadrul vizitei mele, am reafirmat sprijinul ferm al Statelor Unite pentru Initiativa celor Trei Mari si telul nostru comun de extindere a infrastructurii, crestere a legaturilor de afaceri, consolidare a securitatii energetice si reducere a barierelor in calea unui comert liber, echitabil si reciproc in Europa Centrala si de Est.

Initiativa celor Trei Mari are un potential enorm de a furniza rezultate in aceste domenii si in alte sectoare importante de cooperare. O noua infrastructura energetica este esentiala pentru sustinerea unei integrari economice mai profunde, deschiderea accesului la noi piete si diversificarea surselor de energie in intreaga regiune. Felicit Romania, Bulgaria, Ungaria, Austria si Slovacia pentru progresul inregistrat in sprijinirea diversificarii energetice prin constructia de infrastructura pentru gazoducte.

Statele Unite sunt mandre sa ramana partener in aceste eforturi prin exporturi de gaz natural lichefiat in aceasta regiune de importanta strategica si prin participarea companiilor americane la Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari. La multe niveluri, tara noastra ramane dedicata colaborarii cu cele 12 state membre pentru continuarea extinderii infrastructurii energetice, de transport si digitale.

Transmit multumirile mele domnului Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei, pentru organizarea acestui important eveniment si domnului Rick Perry, Secretarul pentru Energie, pentru conducerea delegatiei americane. Astept cu interes sa aflu despre progresul nostru comun in noi proiecte de investitii si parteneriate de afaceri.

Statele Unite se angajeaza sa ramana un puternic aliat si partener in aceasta Initiativa pe masura ce continuam sa ne concentram asupra dobandirii unei bogatii si securitati sporite in secolul al XXI-lea.

Va doresc un forum productiv si incununat de succes!", se arata in mesajul presedintelui SUA, Donald Trump, potrivit stirileprotv.ro.