Magistratii au desfasurat un protest tacut.

"Incercam sa atragem atentia Guvernului si Parlamentului ca justitia este o putere independenta si asa trebuie sa ramana. Din pacate, in ultimul an, s-au promovat proiecte de acte normative care incalca standarde internationale, este vorba de mai multe avize ale Comisiei de la Venetia, cu privire la independenta, impartialitatea si integritatea justitiei. Practic, justitia romana este considerata a fi sub asalt in momentul de fata. Politicienii ar trebui sa inceteze orice atac referitor la statul paralel si orice persoana care are semnale, informatii despre abuzuri comise de magistrati nu are decat sa sesizeze Inspectia Judiciara sau Parchetul General", a declarat unul dintre protestatari, judecatorul Cristi Danilet.

Pe trotuarul opus Curtii de Apel unde protesteaza magistratii s-au format doua grupuri de oameni, unii pro si altii contra.

Grupul pro, alcatuit din aproximativ 30 de persoane, le striga magistratilor "Nu cedati, rezistati!", "Justitie independenta!", "Va iubim!". Grupul contra, alcatuit din aproximativ 20 de oameni, le striga "Rusine!" si "Respectati Constitutia!".

Protestul magistratilor a durat o ora, intre 17:30 si 18:30, nefiind inregistrate incidente. La final toti participantii au aplaudat.