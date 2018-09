Seismul a avut loc la o adancime de 111 kilometri. Initial, specialistii au transmis ca a fost vorba despre un cutremur cu magnitudine de 3,1, produs la o adancime de 120 de kilometri.

Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, duminica dimineata, la ora 9.19, s-a detectat un nou cutremur in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau, avand magnitudinea de 3.2 pe scara Richter.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (24km), Covasna (42km), Intorsura Buzaului (49km), Targu Secuiesc (56km), Mizil (57km), informeaza news.ro.

Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri), Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfintu Gheorghe (52 de kilometri).