"De luni va incepe programul Rabla. Cele 30.000 de prime de casare aprobate prin rectificare vor putea fi accesate de catre romani. Acordam in continuare aceeasi prima de casare de 6.500 de lei, putem sa cumulam aceasta suma de casare. Daca cumparam o masina hibrid, primim inca 1.700 de lei", a evidentiat ministrul Gavrilescu, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, prin cele 30.000 de noi prime de casare se ajunge la un total de 50.000 de prime acordate in acest an pentru achizitia de masini noi, iar Guvernul intentioneaza sa mentina si in anul urmator acest numar de prime de casare acordate prin Rabla Clasic, aproape dublu fata de media alocarilor din ultimii doi ani.

Guvernul a aprobat, joi, rectificarea pozitiva a bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2018 al Administratiei Fondului pentru mediu cu suma de 714,7 milioane lei, bani care vor fi utilizati pentru suplimentarea mai multor proiecte si programe finantate din Fondul pentru mediu.

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a explicat ca, astfel, Administratia fondului pentru mediu va asigura resursele financiare pentru mai multe proiecte si programe.

"Se asigura, astfel, alocarea de sume suplimentare unor programe finantate din Fondul de mediu care s-au dovedit de succes. Ma refer aici la programul 'Rabla' care va fi suplimentat cu suma de 198 de milioane de lei, atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice. Suma reprezinta echivalentul a 30.000 de prime de casare, ceea ce inseamna ca in acest an, in anul 2018, vom asigura aproximativ 50.000 de prime de casare, cu aproximativ 78% mai multe fata de anul trecut si aproape dublu fata de anul 2016", a spus Barbu.